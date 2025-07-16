В Україні затвердили нові правила маркування алкоголю та сигарет. Покупці зможуть перевіряти легальність товару

Уряд України 16 липня ухвалив постанову "Про затвердження Порядку маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України".

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

Так, із 1 січня 2026 року для маркування будуть використовуватись електронні марки у вигляді графічного елемента (DataMatrix коду), який наноситься на кожну окрему пачку тютюнового виробу або пляшку алкогольного напою, або ємність із рідиною, що використовується в електронних сигаретах.

"Впровадження електронних марок підвищить рівень простежуваності обігу підакцизних товарів, забезпечить додатковий контроль за легальністю їх реалізації та сприятиме скороченню тіньового обігу алкоголю і тютюнових виробів. Також очікується зростання ефективності адміністрування акцизного податку та збільшення надходжень до державного бюджету", – сказано в повідомленні.

У Мінфіні зазначили, що споживач зможе перевірити легальність товару через застосунок, адже разом із графічним елементом електронної марки може бути розміщений спосіб його сканування.

Ухвалена постанова є логічним продовженням запуску Електронної системи обігу підакцизних товарів (е-Акциз), тестування якої триває з 1 березня 2025 року та завершиться 1 січня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила про старт масштабної ініціативи "3 by 35", яка закликає країни підвищити реальні ціни на тютюн, алкоголь та солодкі напої щонайменше на 50% до 2035 року через введення спеціальних податків на здоров'я.

Україна за 2024 рік втратила 22 млрд грн через тіньовий ринок тютюну попри те, що цей ринок торік був зменшений удвічі.

Також стало відомо, що впродовж п'яти місяців 2025 року в Україні стабільно зростають виторги від реалізації підакцизних товарів.