Європарламент підтримав заборону використовувати "м’ясні" назви для вегетаріанських замінників

Більшість депутатів Європарламенту підтримали проєкт стосовно заборони використовувати назви "стейк", "ковбаса" та інші в найменуваннях вегетаріанських замінників м'ясних продуктів.

Євродепутати 355 голосами проти 247 підтримали пропозицію від правих сил про заборону називати м'ясними найменуваннями вегетаріанські замінники м'ясних страв, як то "рослинний стейк", "веганський бургер/бекон" тощо, передає Європейська правда.

Однак навіть у лавах правоцентристських сил думки щодо ініціативи розділилися.

Прихильники ініціативи відстоюють її аргументами про те, що це необхідно для "прозорості та ясності" для споживачів.

Противники наполягають, що людей "не слід сприймати за дурників" і ні в кого не має бути сумнівів щодо вмісту продукту, якщо на ньому написано "вегетаріанська ковбаса".

Окремі євродепутати у лавах "Зелених" назвали ініціативу "лобіюванням м'ясної індустрії" та "спробою придушити інноваційних конкурентів" у харчовій промисловості.

Для набрання чинності такими правилами ще необхідне схвалення на рівні країн-членів.

Європарламент уже розглядав таку ініціативу в 2020 році, проте тоді її відхилили.

Як повідомлялося, імпорт свіжої та мороженої свинини в Україну суттєво зріс. Так, лише в серпні 2025 року було ввезено 4,6 тис. тонн м'яса, що на 48% більше, ніж у липні. Загалом за вісім місяців цього року імпорт склав 14,9 тис. тонн – у 7,8 раза більше, ніж за аналогічний період 2024 року, і це найвищий показник із 2022 року.

До того стало відомо, що ціни на свинину в Україні цього року залишаються на помітно вищому рівні, ніж торік. Так, за попередніми підсумками семи місяців 2025 року промислове виробництво свинини зменшилося на 14-15% порівняно з аналогічним періодом торік, а загальне скорочення галузі оцінюють на рівні близько 10%.

Європарламент (175) м’ясо (206) продукти (844)
+6
Тобто, якщо в якійсь сардельці не зможуть виявити м'ясо (а таких виробів у нас вельми багато), то можна буде засудити виробника? Так це ж прекрасно! Бо з чого ті ковбасні вироби зараз тільки не роблять, окрім справжнього м'яса 😂
Але при цьому чомусь не пишуть "веганська" чи "рослинна".
09.10.2025 09:16 Відповісти
+5
Привид(іронічно). То може ти і м'яса не їси?
Гамлєт. Ні, не їсу я м'яса принципово. Я тільки випить іноді люблю, бо ми народ широкий і гостинний і випити ми можем дох...я, намного більше інших інородців
09.10.2025 09:12 Відповісти
+2
Потужне рішення.
09.10.2025 09:06 Відповісти
Потужне рішення.
09.10.2025 09:06 Відповісти
Я не знаю, шановна пані Інна, скільки вам рочків, а я якось жив у країні, де ігристе вино продавали під назвою Советское Шампанське, а дешевше бренді як Коньяк і розумію, до чого це може привести. Так що нормальне рішення.
09.10.2025 10:15 Відповісти
Привид(іронічно). То може ти і м'яса не їси?
Гамлєт. Ні, не їсу я м'яса принципово. Я тільки випить іноді люблю, бо ми народ широкий і гостинний і випити ми можем дох...я, намного більше інших інородців
09.10.2025 09:12 Відповісти
Труффальдино(подає стейк Панталоне):

 Я бачить радий людство, що ість м'ясо, -

Отож, наїмся шашличків і я…

От тільки одного ніколи не терплю:

Я працювати страшно не люблю!

Немає в анамнезі навіть трудодня!

Мені робота - що боліти сказом!

Ми, веселющі італьянці,

І звикли к пісням, жартамам, танцям,

Нам дороги часи в тіні гондол,

Так хай працюють іноземці,

І худорляві вегетаріанці…

Отож, я Труффальдино, м'ясоїд.

Ів мя'со прадід мій і дід,

І в тому довголіття їх причина,

В бобових люди щастя не знайдуть.

О-эй, співати й танцювати- ось мій труд

Яка б не надвигалася година -

Любить життя и жити вмійте,

Доки не прийде к вам з косой стара … (жест).

Поїсти шашлики з вином - завжди пора!
09.10.2025 09:51 Відповісти
Дурилки картонні
09.10.2025 09:16 Відповісти
Тобто, якщо в якійсь сардельці не зможуть виявити м'ясо (а таких виробів у нас вельми багато), то можна буде засудити виробника? Так це ж прекрасно! Бо з чого ті ковбасні вироби зараз тільки не роблять, окрім справжнього м'яса 😂
Але при цьому чомусь не пишуть "веганська" чи "рослинна".
09.10.2025 09:16 Відповісти
Там правильно писати - сарделька з мясних відходів ...
І ніяка вона не вегетеріанська - хімічно - містить елементарні елементи тварин
09.10.2025 09:32 Відповісти
Якщо почитати те, що деякі виробники дужедужедуже дрібним шрифтом пишуть на упаковці, то там нема взагалі нічого тваринного походження.
Вони повинні чітко вказувати - "при виготовленні жодна тваринка не постраждала", причому так, щоб це можна було прочитати без лупи чи мікроскопа.
09.10.2025 09:52 Відповісти
Оно двері оно нах@@@.
Ще скоро халяльні дурості станунь обов'язкові
09.10.2025 09:21 Відповісти
а я сподівався, що всі ці лєвацькі толєрастні збоченці повиздихали!
ехххх.....
ще поп'ють крові, веганської звісно, з нас психічно здорових освічених Homo sapiens.
09.10.2025 09:25 Відповісти
Так ось яку хійню вирішують у Євро парламенті!
Не дивно, що там такі як орбан та фіца роблять свою справу разом із ****** у всіх під носом.
09.10.2025 09:38 Відповісти
Через две минуты Коля понял в первый раз за три месяца супружеской жизни, что любимая женщина любит морковные, картофельные и гороховые сосиски гораздо меньше, чем он.(с)
09.10.2025 10:25 Відповісти

