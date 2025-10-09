Європарламент підтримав заборону використовувати "м’ясні" назви для вегетаріанських замінників

Більшість депутатів Європарламенту підтримали проєкт стосовно заборони використовувати назви "стейк", "ковбаса" та інші в найменуваннях вегетаріанських замінників м'ясних продуктів.

Євродепутати 355 голосами проти 247 підтримали пропозицію від правих сил про заборону називати м'ясними найменуваннями вегетаріанські замінники м'ясних страв, як то "рослинний стейк", "веганський бургер/бекон" тощо, передає Європейська правда.

Однак навіть у лавах правоцентристських сил думки щодо ініціативи розділилися.

Прихильники ініціативи відстоюють її аргументами про те, що це необхідно для "прозорості та ясності" для споживачів.

Противники наполягають, що людей "не слід сприймати за дурників" і ні в кого не має бути сумнівів щодо вмісту продукту, якщо на ньому написано "вегетаріанська ковбаса".

Окремі євродепутати у лавах "Зелених" назвали ініціативу "лобіюванням м'ясної індустрії" та "спробою придушити інноваційних конкурентів" у харчовій промисловості.

Для набрання чинності такими правилами ще необхідне схвалення на рівні країн-членів.

Європарламент уже розглядав таку ініціативу в 2020 році, проте тоді її відхилили.

