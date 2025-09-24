Імпорт свинини в Україну зріс до рекорду за три роки. Звідки везуть найбільше?

Імпорт свіжої та мороженої свинини в Україну суттєво зріс. Так, лише в серпні 2025 року було ввезено 4,6 тис. тонн м'яса, що на 48% більше, ніж у липні.

Загалом за вісім місяців цього року імпорт склав 14,9 тис. тонн – у 7,8 раза більше, ніж за аналогічний період 2024 року, і це найвищий показник із 2022 року, йдеться в повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

Найбільші обсяги закупівель спостерігалися в липні та серпні, що склали разом 7,7 тис. тонн. За перші два тижні вересня було імпортовано ще 3,2 тис. тонн.

За прогнозами експертів, до кінця року обсяги закупівель сягнуть щонайменше 25 тис. тонн, причому основна частка поставок припаде на другу половину року.

Серед головних постачальників свинини до України – Данія, Польща та Нідерланди.

Як зазначили в УКАБ, основною причиною активного імпорту стало скорочення поголів'я свиней узимку до 4,5 млн голів, переважно у господарствах населення. Це призвело до дефіциту пропозиції на внутрішньому ринку та зростання цін.

За даними УКАБ, у вересні закупівельні ціни на живу вагу свиней беконних порід становили 98-100 грн/кг залежно від регіону. Від початку року ціни зросли на 34%, а у річному вимірі – на 60%.

"Водночас у країнах Європейського Союзу спостерігається зниження вартості живця, що робить їхні ринки привабливими для українських закупівель. Таким чином, імпорт став альтернативним джерелом сировини", – пояснили в УКАБ.

Раніше повідомлялося, що ціни на свинину в Україні цього року залишаються на помітно вищому рівні, ніж торік. Так, за попередніми підсумками семи місяців 2025 року промислове виробництво свинини зменшилося на 14-15% порівняно з аналогічним періодом торік, а загальне скорочення галузі оцінюють на рівні близько 10%.

У липні повідомлялося, що протягом 2025 року ціна свинини в Україні продовжила рости та за останні три місяці не опускалася нижче 250 грн/кг, а середня роздрібна ціна в червні була майже на третину вищою ніж роком раніше – 253,2 грн/кг проти 191,9 грн/кг.