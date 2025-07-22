Ціни на свинину в Україні за рік зросли майже на третину
Протягом 2025 року ціна свинини в Україні продовжила рости та за останні три місяці не опускалася нижче 250 грн/кг, а середня роздрібна ціна в червні була майже на третину вищою ніж роком раніше – 253,2 грн/кг проти 191,9 грн/кг.
Про це йдеться в повідомленні асоціації "Свинарі України".
Там пояснили таке помітне здороження підвищенням цін закупівлі промислової свинини.
"Минулого літа ціни закупівлі понизилися до рівня, який попередньо фіксували ще у 2022 році – протягом літа середньоринкова позначка коливалася в межах 52-60 грн/кг. Проте в першій половині цього літа показник коливався в межах 92,5-93,5 грн/кг, а з середини сезону демонструє подальше зростання", – сказано в повідомленні.
Такі зміни спричинило істотне скорочення внутрішнього виробництва свинини, яке за попередніми оцінками у січні-травні складає близько 11% сукупно та на понад 15% з боку промислових операторів, які забезпечують понад 55% пропозиції цього виду м'яса в країні".
Ослаблення виробництва свинини з боку сільськогосподарських підприємств в асоціації пояснюють відчутним скороченням кількості утримуваного свинопоголів'я. Вже понад декаду триває "згортання" присадибного свинарства. А під тиском воєнних, економічних тощо відбулося зменшення промислового поголів'я.
Виробники відзначають, що через довший набір забійної кондиції за спекотних погодних умов, змушені або зменшувати партії, або переносити їх реалізацію. Така ситуація є звичною сезонною зміною пропозиції, яка цьогоріч підсилила вже наявний брак живця на ринку.
Разом із тим, ціни на свинину наразі гіперкомпенсують те, що торік були нижчими на тлі безупинного здороження інших харчових продуктів:
"Свинина – не єдиний вид м'яса, що росте в ціні. Так, у кінці першого півріччя ціна охолодженої курятини була майже на 30% дорожча ніж рік тому, а куряче філе наразі зіставне за ціною із окремими охолодженими напівфабрикатами зі свинини – з лопаткою, стегном, грудинкою, гуляшем тощо", – зазначили в Асоціації.
Раніше повідомлялося, що обсяги забою великої рогатої худоби в квітні цього року склали 16,8 тис. тонн, що на 3 тис. тонн менше (-3%) відносно березня 2025 року й на 3,2 тис. тонн менше (-16%) порівняно з квітнем минулого року.
Раніше, в травні, повідомлялося, що в Україні зростають ціни на м'ясо птиці. Так, із початку року воно здорожчало на 7%, а порівняно з квітнем минулого року – на 11,5%.
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