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Новини
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Ціни на свинину в Україні за рік зросли майже на третину

Свинина в Україні за рік подорожчала майже на третину

Протягом 2025 року ціна свинини в Україні продовжила рости та за останні три місяці не опускалася нижче 250 грн/кг, а середня роздрібна ціна в червні була майже на третину вищою ніж роком раніше – 253,2 грн/кг проти 191,9 грн/кг.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Свинарі України".

Там пояснили таке помітне здороження підвищенням цін закупівлі промислової свинини.

"Минулого літа ціни закупівлі понизилися до рівня, який попередньо фіксували ще у 2022 році – протягом літа середньоринкова позначка коливалася в межах 52-60 грн/кг. Проте в першій половині цього літа показник коливався в межах 92,5-93,5 грн/кг, а з середини сезону демонструє подальше зростання", – сказано в повідомленні.

Такі зміни спричинило істотне скорочення внутрішнього виробництва свинини, яке за попередніми оцінками у січні-травні складає близько 11% сукупно та на понад 15% з боку промислових операторів, які забезпечують понад 55% пропозиції цього виду м'яса в країні".

Ослаблення виробництва свинини з боку сільськогосподарських підприємств в асоціації пояснюють відчутним скороченням кількості утримуваного свинопоголів'я. Вже понад декаду триває "згортання" присадибного свинарства. А під тиском воєнних, економічних тощо відбулося зменшення промислового поголів'я.

Виробники відзначають, що через довший набір забійної кондиції за спекотних погодних умов, змушені або зменшувати партії, або переносити їх реалізацію. Така ситуація є звичною сезонною зміною пропозиції, яка цьогоріч підсилила вже наявний брак живця на ринку.

Разом із тим, ціни на свинину наразі гіперкомпенсують те, що торік були нижчими на тлі безупинного здороження інших харчових продуктів:

"Свинина – не єдиний вид м'яса, що росте в ціні. Так, у кінці першого півріччя ціна охолодженої курятини була майже на 30% дорожча ніж рік тому, а куряче філе наразі зіставне за ціною із окремими охолодженими напівфабрикатами зі свинини – з лопаткою, стегном, грудинкою, гуляшем тощо", – зазначили в Асоціації.

Раніше повідомлялося, що обсяги забою великої рогатої худоби в квітні цього року склали 16,8 тис. тонн, що на 3 тис. тонн менше (-3%) відносно березня 2025 року й на 3,2 тис. тонн менше (-16%) порівняно з квітнем минулого року.

Раніше, в травні, повідомлялося, що в Україні зростають ціни на м'ясо птиці. Так, із початку року воно здорожчало на 7%, а порівняно з квітнем минулого року – на 11,5%.

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м’ясо (201) продукти (801) ціни (3611) свинина (121)


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Ну это какое-то свинство ...а вообще, нынешние цены в Украине в соотношении с пенсиями и зарплатами большинства украинцев, это ничто иное как геноцид.
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22.07.2025 19:06 Відповісти
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22.07.2025 19:18 Відповісти
Потрібно звикати що продукти харчування не можуть бути дешеві. Вчора я говорив про овочеві, сьогодні про м'ясо. Завтра скажу ще про рибу. Незабаром скажу про штрафи на збір дикоростучих грибів та ягід. Це вам не радянські часи, шановні українці. Потрібно їсти дорого і мало. Так ми зменшимо середньостатистичну вагу кожного громадянина України. Це позитивно вплине і на інші сфери діяльності. Ми зможемо економити на квадратних кілометрах тканини для пошиву одягу бо не буде великих розмірів. В міський транспорт зможе влізати більше пасажирів. Тобто це пряме зменшення кількості шкідливого транспорту з його викидами. Зменшення квадратури помешкань. Худенькі люди можуть жити і на 20 квадратах втрьох-чотирьох. Це принесе суттєву економію. Врешті решт, дозволю собі бути цинічним, навіть на домовини піде менше деревини. Так ми захистимо ліси від вирубок. Висновок - дорога їжа це благо для всіх. (с) Тарас Баштаник. Із неопублікованого.
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22.07.2025 19:18 Відповісти
"Це вам не радянські часи, шановні українці. Потрібно їсти дорого і мало." -
скільки українців вмерли з голоду у радянські часи, коли їсти було дешево і багато?
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22.07.2025 19:22 Відповісти
Ета другоє.
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22.07.2025 19:24 Відповісти
В радянські часи 1921-1923, 1932-1933 та 1946-1947 років з голоду загинули мільйони українців.
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22.07.2025 19:49 Відповісти
Це тому, що зменшились продажі зернових за кордон. (ЗЕ-логіка)
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22.07.2025 19:37 Відповісти
Де там мосєчучка з вартістю "борщового набору"? Вдавилася "скумбрією по 8" чи "піввареника" в горлянці застрягли?
Зєлєбобіки, як вам? Ще "маститься на хліб"? "Хуже не стало"? Ще є сили на "хотьпаржать"? Чи ви вже виклали 5-8-10 тисяч баксюків для втечи за кордон з "країни мрій" ВАШОГО найвеличнішого?
"Смєтуни", ви як? Живі? І де, і що, і як? Чи й досі "не на часі"?
"рожеві свинки", а що там з корупцією? Чи у вас вже навіть на тих самих свинок грошей не вистачає, не те, щоб заплатити за збіговисько? Квартира і машина того, хто навіть не підіймає питання про захисників "Азовсталі", мовчить про корупцію "руки дающої" і практично "заліг на дно" стало маркером: лижи владі і будеш "в шоколаді", а критикуй владу - будеш за ґратами з захмарними заставами.

Узурпація влади з подальшим встановленням диктатури. "Турбопринтер" в рашку 2.0
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22.07.2025 20:03 Відповісти
Поголів'я зменшується - бо частина захищена депутатською та міністерською недоторканністю...
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22.07.2025 20:05 Відповісти

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