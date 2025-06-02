В Україні знизилося виробництво яловичини

Обсяги забою великої рогатої худоби в квітні цього року склали 16,8 тис. тонн, що на 3 тис. тонн менше (-3%) відносно березня 2025 року й на 3,2 тис. тонн менше (-16%) порівняно з квітнем минулого року.

Про це йдеться в повідомленні "Асоціації виробників молока" з посиланням на попередні оцінки Міністерства аграрної політики та продовольства.

У січні-квітні 2025 року обсяги забою великої рогатої худоби становили 60,9 тис. тонн, що на 7 тис. тонн (-10%) менше відносно минулорічного періоду.

Найбільше (62%) реалізовано на забій тварин на сільгосппідприємствах у Вінницькій області (219,9 тис. тонн), Черкаській (146,6 тис. тонн), Дніпропетровській (124,5 тис. тонн), Львівській (72,2 тис. тонн) та Київській області (63,8 тис. тонн).

Раніше, в травні, повідомлялося, що в Україні зростають ціни на м'ясо птиці. Так, із початку року воно здорожчало на 7%, а порівняно з квітнем минулого року – на 11,5%.

До того стало відомо, що в травні в Україні зростають ціни на свинину й овочі борщового набору, водночас дешевшають яйця та теплична продукція.