В Україні зростають ціни на м’ясо птиці. Курятина на 11,5% дорожча, ніж торік

В Україні зростають ціни на м'ясо птиці. Так, із початку року воно здорожчало на 7%, а порівняно з квітнем минулого року – на 11,5%.

Про це повідомив виконавчий директор асоціації "‎Союз птахівників України"‎ Сергій Карпенко, передає УНІАН. 

"Попри стрімкий ріст собівартості виробники за рахунок власних резервів та зменшення прибутків стримували ріст на м'ясо птиці. Однак вимушені були поступово підвищувати відпускні ціни для компенсації втрат попередніх періодів", – пояснив Карпенко.

Таким чином, за його словами, зростання цін є відтермінованим явищем.

До росту собівартості виробництва продукції птахівництва призвело, перш за все, здорожчання зернових і продуктів переробки олійних культур протягом року на 30-50%.

"‎До того ж, через спалахи пташиного грипу в Європейському Союзі було знищено багато племінних стад, що призвело до дефіциту племінної продукції, яку Україна на 100% імпортує. Відповідно протягом березня-квітня ціни на інкубаційні яйця і добовий молодняк зросли на 20-40%, що не могло не позначитися на собівартості продукції"‎, – зазначив Карпенко.

Серед інших факторів зростання цін він виділив дефіцит робочої сили, підвищення військового збору до 5% та загальні інфляційні процеси в українській економіці.

За ловами Карпенка, ці фактори й надалі впливатимуть на ріст цін на м'ясо птиці, яке, незважаючи на подорожчання, залишається найдешевшим та найдоступнішим видом м'яса для українців.

Раніше повідомлялося, що в Україні за минулий тиждень подешевшали помідори, проте ціни все одно на 23% вищі, ніж торік.

До того стало відомо, що в травні в Україні зростають ціни на свинину й овочі борщового набору, водночас дешевшають яйця та теплична продукція.

А що там із борщовим набором? Капуста уже подешевшала?
21.05.2025 20:40 Відповісти
+7
Зате наша пропаганда аж зі штанів вистрибує радісно розповідаючи що в нас виріс експорт курятини - вивеземо все за безцінь ,а з українців здеремо три шкури !
21.05.2025 20:46 Відповісти
+3
А що там піввареника?
21.05.2025 20:41 Відповісти
21.05.2025 20:40 Відповісти
А що там піввареника?
21.05.2025 20:41 Відповісти
Цифры подорожания гораздо больше и отсюда есть один вопрос, КТО и КОГДА за это ОТВЕТИТ .
21.05.2025 20:42 Відповісти
Чепуха! Головне - зарплати та пенсії стабільні!
21.05.2025 20:43 Відповісти
Головне шо хамон не дорожчає )
21.05.2025 20:44 Відповісти
Дорожчає. І імпортні витримані сири дорожчають.
І кав'яр дорожчає теж.
21.05.2025 23:57 Відповісти
Хамон Nico Iberica на кістці в подарунковій упаковці 24 місяців витримки 8.5кг

Продавець:

14 000₴
22.05.2025 09:22 Відповісти
Зате наша пропаганда аж зі штанів вистрибує радісно розповідаючи що в нас виріс експорт курятини - вивеземо все за безцінь ,а з українців здеремо три шкури !
21.05.2025 20:46 Відповісти
і тільки ціна за кіло м'яса скумбрії, вже який рік залишається незмінною!!
21.05.2025 21:00 Відповісти
По 8?
21.05.2025 21:11 Відповісти
Ціни ростуть на все крім життя людей(
21.05.2025 21:06 Відповісти
А де " Курятина на 11,5% дорожча, ніж торік" Джерело: https://censor.net/n3553583, підкажіть будь ласка?
21.05.2025 21:25 Відповісти
а що подешевшало? Так написано, наче все інше дешевшає
21.05.2025 21:51 Відповісти
Математікі срание - здорощало на 25%...
21.05.2025 21:58 Відповісти
А хто у нас у ВР? Чим вон володіють. Чи є там якесь лобі. Мабудь ні. Там просто якісь бариги. Де відрубані руки? У мене є питання до Білецького. А якого дітька його нацкорпусь виник раптово із однаковою формою. А чого зараз нема питань про відрубані руки.
21.05.2025 22:11 Відповісти
Країна мрій одного кріворізького падла.

Не більше і не менше.
21.05.2025 23:56 Відповісти
Покращень,ще більше покращень,щоб ця країна мрій зеленського стало його безмозгим виборцям поперек горла.
22.05.2025 06:36 Відповісти
А як виросла за цей час інфляція п. Г. Ялівець ?
22.05.2025 08:26 Відповісти

