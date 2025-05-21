В Україні зростають ціни на м’ясо птиці. Курятина на 11,5% дорожча, ніж торік

В Україні зростають ціни на м'ясо птиці. Так, із початку року воно здорожчало на 7%, а порівняно з квітнем минулого року – на 11,5%.

Про це повідомив виконавчий директор асоціації "‎Союз птахівників України"‎ Сергій Карпенко, передає УНІАН.

"Попри стрімкий ріст собівартості виробники за рахунок власних резервів та зменшення прибутків стримували ріст на м'ясо птиці. Однак вимушені були поступово підвищувати відпускні ціни для компенсації втрат попередніх періодів", – пояснив Карпенко.

Таким чином, за його словами, зростання цін є відтермінованим явищем.

До росту собівартості виробництва продукції птахівництва призвело, перш за все, здорожчання зернових і продуктів переробки олійних культур протягом року на 30-50%.

"‎До того ж, через спалахи пташиного грипу в Європейському Союзі було знищено багато племінних стад, що призвело до дефіциту племінної продукції, яку Україна на 100% імпортує. Відповідно протягом березня-квітня ціни на інкубаційні яйця і добовий молодняк зросли на 20-40%, що не могло не позначитися на собівартості продукції"‎, – зазначив Карпенко.

Серед інших факторів зростання цін він виділив дефіцит робочої сили, підвищення військового збору до 5% та загальні інфляційні процеси в українській економіці.

За ловами Карпенка, ці фактори й надалі впливатимуть на ріст цін на м'ясо птиці, яке, незважаючи на подорожчання, залишається найдешевшим та найдоступнішим видом м'яса для українців.

Раніше повідомлялося, що в Україні за минулий тиждень подешевшали помідори, проте ціни все одно на 23% вищі, ніж торік.

До того стало відомо, що в травні в Україні зростають ціни на свинину й овочі борщового набору, водночас дешевшають яйця та теплична продукція.