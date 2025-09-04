Імпорт свинини в Україну за вісім місяців у 6,5 раза перевищив увесь обсяг минулого року

Ціни на свинину в Україні цього року залишаються на помітно вищому рівні, ніж торік. Так, за попередніми підсумками семи місяців 2025 року промислове виробництво свинини зменшилося на 14-15% порівняно з аналогічним періодом торік, а загальне скорочення галузі оцінюють на рівні близько 10%.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Свинарі України".

Основною причиною там називають скорочення внутрішнього виробництва.

"Галузь свинарства розпочала 2025 рік із рекордно низькою чисельністю свинопоголів'я – менше ніж 2,9 млн голів. Це безпосередньо вплинуло на виробничі результати. Хоча кількість свиней у сільгосппідприємствах дещо зросла, говорити про стабільне відновлення поки зарано", – розповіла керівниця аналітичного відділу Асоціації Олександра Бондарська.

Утім, попри суттєве зростання імпорту свинини, за попередніми підсумками восьми місяців року він у 6,5 разів перевищив увесь обсяг 2024 року, він досі не має значного впливу на цінову динаміку.

"Імпорт сьогодні еквівалентний лише 5% промислового виробництва свинини або менше ніж 3% від загального обсягу. Тож внутрішній ринок переважно залежить від вітчизняної пропозиції", – зазначила Бондарська.

Свою роль відіграли й сезонні чинники: влітку ціни на свинину завжди дещо підвищуються. У спекотну пору тварини гірше набирають масу і пропозиція кондиційної свинини зменшується. Цього року сезонний фактор співпав зі загальним скороченням виробництва, тож ціни трималися на високому рівні.

Експерти очікують до кінця року певне зниження цін, проте воно не буде суттєвим.

Раніше повідомлялося, що протягом 2025 року ціна свинини в Україні продовжила рости та за останні три місяці не опускалася нижче 250 грн/кг, а середня роздрібна ціна в червні була майже на третину вищою ніж роком раніше – 253,2 грн/кг проти 191,9 грн/кг.

Також стало відомо, що українські виробники яєць у липні цього року експортували 190,6 млн штук на $17 млн. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року експорт зріс на 86%.