Імпорт товарів в Україну вдвічі перевищив експорт, – Держстат

Експорт товарів із України за дев'ять місяців цього року становив $29,57 млрд, або 95,9% порівняно з аналогічним періодом торік, імпорт – $60,19 млрд, або 117,5%.

Як ідеться в повідомленні Державної служби статистики, негативне сальдо склало $30,62 млрд (за дев'ять місяців торік також негативне – $20,4 млрд).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,49 (за дев'ять місяців 2024 року – 0,6).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 222 країн світу.

При цьому у вересні 2025 року порівняно із серпнем сезонно скориговані обсяги експорту скоротилися на 1%, імпорту – на 4,2%.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі у вересні 2025 року було негативним і становило $3,61 млрд. У серпні 2025 року також негативне – $3,87 млрд.





За даними Державної митної служби, протягом січня-жовтня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $67,8 млрд, а експортували – на $33,2 млрд. Товарообіг, порівнюючи з попереднім роком зріс на 10% – з $92 млрд майже до $101 млрд. Водночас негативне сальдо торгівлі збільшилося на 50% – до $34,6 млрд, й тепер імпорт перевищує експорт більш ніж удвічі.