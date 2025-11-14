Імпорт товарів в Україну вдвічі перевищив експорт, – Держстат

Експорт товарів із України за дев'ять місяців цього року становив $29,57 млрд, або 95,9% порівняно з аналогічним періодом торік, імпорт – $60,19 млрд, або 117,5%.

Як ідеться в повідомленні Державної служби статистики, негативне сальдо склало $30,62 млрд (за дев'ять місяців торік також негативне – $20,4 млрд).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,49 (за дев'ять місяців 2024 року – 0,6).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 222 країн світу.

При цьому у вересні 2025 року порівняно із серпнем сезонно скориговані обсяги експорту скоротилися на 1%, імпорту – на 4,2%.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі у вересні 2025 року було негативним і становило $3,61 млрд. У серпні 2025 року також негативне – $3,87 млрд.

Як повідомлялося, Україна в жовтні цього року експортувала 4,5 млн тонн сільськогосподарської продукції, що на 20,8% більше аналогічного показника у вересні.

За даними Державної митної служби, протягом січня-жовтня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $67,8 млрд, а експортували – на $33,2 млрд. Товарообіг, порівнюючи з попереднім роком зріс на 10% – з $92 млрд майже до $101 млрд. Водночас негативне сальдо торгівлі збільшилося на 50% – до $34,6 млрд, й тепер імпорт перевищує експорт більш ніж удвічі.

А тут враховані кошти, які вивели друзі зеленського з країни?
Тоді, може, експорт в рази перевищить імпорт.
14.11.2025 20:16 Відповісти
Зараз критично не вистачає грошей на ЗСУ. Треба ввести військовий податок на імпорт 50 відсотків (всі зібрані гроші будуть витрачатися виключно на потреби ЗСУ). Також це захистить вітчизняного виробника.
14.11.2025 21:43 Відповісти
в резерві більше 40 млрд. дол., щомісячна допомога 3-5 млрд. дол., В світі немає вільної зброї щоб її купити... а ми не можемо виробляти через нестачу людей і бюрократію, у нас вітчизняний виробник без світла сидять.... ми даже не можем підняти зп тому що не дає баланс виготовлених товарів.. А імпорт дозволяє стримувати інфляцію.
17.11.2025 10:26 Відповісти

