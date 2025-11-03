Україна збільшила експорт аграрної продукції у жовтні на 21%, – УКАБ. ІНФОГРАФІКА

Україна в жовтні цього року експортувала 4,5 млн тонн сільськогосподарської продукції, що на 20,8% більше аналогічного показника у вересні.

Як повідомили в асоціації "Укранський клуб аграрного бізнесу", основними причинами зростання обсягів експорту в жовтні 2025 року є:

прискорення темпів збирання врожаю. Через погодні умови цьогоріч збирання врожаю сої, соняшнику та кукурудзи було розтягнуто в часі, а в жовтні обсяги зібраного врожаю почали накопичуватися;

налагодження процедури відсутності 10% експортного мита для виробників сої та ріпаку в межах введених "соєвих правок";

сприятлива кон'юнктура на ринку соняшникової олії в комбінації зі збільшенням пропозиції насіння соняшника.

Найбільший приріст у експорті продемонстрували олійні культури та продукти їх переробки.

Структура експорту агропродукції в жовтні 2025 року виглядала наступним чином:

зернові культури: 2,7 млн тонн (пшениця – 56%, кукурудза – 35% та ячмінь – 8%). Зростання до показника попереднього місяця: +9%;

олійні культури – 447,1 тис. тонн (соя – 53%, ріпак – 45% та льон – 2%). Зростання: +39%;

рослинні олії – 510,8 тис. тонн (соняшникова олія – 72%, ріпакова – 18% та соєва – 9%). Зростання: +63%;

макухи після вилучення рослинних олій – 467,2 тис. тонн (соняшникова - 73%, соєва - 27%). Зростання: +66%;

інші види агропромислової продукції – 386,1 тис тонн. Зростання: +14%.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, Національний банк України збільшив оцінку врожаю зернових і зернобобових цього року до 61,5 млн тонн з 57,9 млн тонн порівняно з липневим прогнозом, натомість знизив оцінку врожаю олійних до 19,3 млн тонн з 21 млн тонн.

На початку вересня повідомлялося з посиланням на дані Мінагрополітики, що цього року урожай зернових та олійних культур в Україні становитиме 76 млн тонн, що на 1,5 млн тонн менше, ніж у 2024 році (77,53 млн тонн).

Нагадаємо, цього року від посухи в Україні потерпали щонайменше шість областей. Найбільш несприятлива ситуація спостерігалася на Донеччині, Миколаївщині, Одещині, Херсощині, Дніпропетровщині та Запоріжжі, де аграрії фіксували значні втрати врожаю.

За даними Державної сліжби статистики, обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні за січень-вересень цього року скоротився на 14% проти аналогічного періоду торік.

Перед тим заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Денис Башлик заявив, що в Україні близько 4 млн гектарів земель обробляються поза межами правового поля, і це завдає державі збитків на десятки мільярдів гривень щороку.