НБУ покращив оцінку цьогорічного врожаю зернових
Національний банк України збільшив оцінку врожаю зернових і зернобобових цього року до 61,5 млн тонн з 57,9 млн тонн порівняно з липневим прогнозом, натомість знизив оцінку врожаю олійних до 19,3 млн тонн з 21 млн тонн.
Про це йдеться в жовтневому інфляційному звіті Нацбанку, передає Інтерфакс-Україна.
"За припущеннями НБУ, у 2026-2027 роках обсяги врожаїв зернових і зернобобових зростатимуть завдяки подальшому підвищенню продуктивності агросектору та збільшенню посівів кукурудзи й інших зернових культур в регіонах з нижчим впливом кліматичних змін", – сказано в документі.
Проте, як зазначають у Нацбанку, врожай олійних культур, посіви яких зосереджені в південних регіонах, буде нижчим через негативний вплив кліматичних змін, посилений довгостроковими наслідками руйнування Каховської ГЕС для зрошувальних систем регіону.
"Зберігатиметься і вплив безпекової ситуації в прифронтових регіонах півдня, що погіршує умови для проведення посівної кампанії під урожай 2026 року та сповільнює темпи розмінування земель", – йдеться у звіті.
Вдтак, Нацбанк покращив прогноз урожаю зернових на 2026 рік з 59,6 млн тонн до 62,9 млн тонн, на 2027 рік – з 60,4 млн тонн до 63,5 млн тонн.
Водночас очікування врожаю олійних зменшені наступного року до 21,4 млн тонн з 22 млн тонн, на 2027 рік – до 22,2 млн тонн з 22,8 млн тонн.
За даними Держстату, обсяги врожаю ранніх культур (пшениця, ячмінь, ріпак, зернобобові) станом на 1 жовтня 2025 року досягли 32,6 млн тонн, тоді як за результатами жнив 2024 року – 31,9 млн тонн (+2,1%).
Цьогорічне зростання забезпечене насамперед за рахунок вищого врожаю пшениці (+3,9%) та зернобобових культур (+35%), тоді як врожай ячменю практично досягнув рівня минулого року (-0,6% ), а врожай ріпаку на 10,7% нижчий минулорічного.
Раніше повідомлялося, що українські виробники макаронних виробів у 2025 році вперше покриють близько 50% потреби у пшениці твердих сортів (дурум) зерном вітчизняного походження.
Також повідомлялося, що Україна з початку 2025-2026 маркетингового року, який розпочався 1 липня, станом на 1 жовтня, експортувала 6,56 млн тонн зернових та зернобобових культур, із них у вересні – 2,35 млн тонн.
На початку вересня повідомлялося з посиланням на дані Мінагрополітики, що цього року урожай зернових та олійних культур в Україні становитиме 76 млн тонн, що на 1,5 млн тонн менше, ніж у 2024 році (77,53 млн тонн).
Нагадаємо, цього року від посухи в Україні потерпали щонайменше шість областей. Найбільш несприятлива ситуація спостерігалася на Донеччині, Миколаївщині, Одещині, Херсощині, Дніпропетровщині та Запоріжжі, де аграрії фіксували значні втрати врожаю.
