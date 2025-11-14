Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Тіньова економіка
320 2

Податки від грального бізнесу в Україні майже не зросли, попри рекордні виторги, – Гетманцев. ІНФОГРАФІКА

Податки від грального бізнесу майже не зросли, попри рекордні виторги

Гральний бізнес в Україні за січень-жовтень цього року сплатив до бюджету 14,6 млрд грн податків, що на 0,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

При цьому він звернув увагу, що зменшилася сплата саме податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з виграшів (-0,16 млрд грн до 2024 року) та податку на дохід від азартних ігор (-0,12 млрд грн порівнчно з минулим роком), тоді як сума виторгів у галузі зростає.

У жовтні 2025 року зафіксовано майже 5,2 млрд грн виторгу – це на 8,4% більше, ніж у грудні 2024 року, і найвищий показник за весь період фіскалізації.

"Питання масштабних схем ухилення в галузі залишається відкритим", – зазначив Гетманцев.

Він додав, що бюджет щороку втрачає близько 20 млрд грн через:

  • заниження показників виплачених виграшів;
  • маніпуляції з доходами в деклараціях із податку на прибуток;
  • підміну понять "виграш" і "повернення".

"Закликаю Державну податкову службу та Бюро економічної безпеки навести лад на гральному ринку та забезпечити додаткові надходження до бюджету за рахунок детінізації галузі, а платників – до свідомості в дотриманні законодавства та повноти сплати податків", – наголосив Гетманцев.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Податки від грального бізнесу майже не зросли, попри рекордні виторги
Податки від грального бізнесу майже не зросли, попри рекордні виторги

Раніше повідомлялося, що в Україні за допомогою Системи трекінгу нелегальних веб-сайтів за жовтень цього року було заблоковано 314 онлайн-казино, серед них – 19 унікальних доменів та 295 "дзеркал".

До того Міністерство цифрової трансформації України спільно з державним агентством "ПлейСіті" розробило документ, який встановлює фінансові та часові ліміти для гравців у азартні ігри.

Перед тим повідомлялося, що державне агентство з контролю за гральним та лотерейним бізнесом "ПлейСіті" оголосило тендер на створення Реєстру осіб, яким обмежено участь в азартних іграх.

Нагадаємо, в Україні за третій квартал цього року було заблоковано 865 сайтів онлайн-казино, за незаконну рекламу азартних ігор у Meta обмежено понад 30 акаунтів блогерів із аудиторією більш як 3 млн користувачів, а п'ятьом порушникам виписано штрафи на суму 24 млн грн.

Автор: 

гральний бізнес (122) казино (179) азартні ігри (249) тіньова економіка (166) Гетманцев Данило (589)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
поки що зростають статків можновладців
показати весь коментар
15.11.2025 12:20 Відповісти
Щось дивно стали статті про ігрові платформи/статки з'являтись..
показати весь коментар
16.11.2025 16:10 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 