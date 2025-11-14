Податки від грального бізнесу в Україні майже не зросли, попри рекордні виторги, – Гетманцев. ІНФОГРАФІКА

Гральний бізнес в Україні за січень-жовтень цього року сплатив до бюджету 14,6 млрд грн податків, що на 0,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

При цьому він звернув увагу, що зменшилася сплата саме податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з виграшів (-0,16 млрд грн до 2024 року) та податку на дохід від азартних ігор (-0,12 млрд грн порівнчно з минулим роком), тоді як сума виторгів у галузі зростає.

У жовтні 2025 року зафіксовано майже 5,2 млрд грн виторгу – це на 8,4% більше, ніж у грудні 2024 року, і найвищий показник за весь період фіскалізації.

"Питання масштабних схем ухилення в галузі залишається відкритим", – зазначив Гетманцев.

Він додав, що бюджет щороку втрачає близько 20 млрд грн через:

заниження показників виплачених виграшів;

маніпуляції з доходами в деклараціях із податку на прибуток;

підміну понять "виграш" і "повернення".

"Закликаю Державну податкову службу та Бюро економічної безпеки навести лад на гральному ринку та забезпечити додаткові надходження до бюджету за рахунок детінізації галузі, а платників – до свідомості в дотриманні законодавства та повноти сплати податків", – наголосив Гетманцев.

Раніше повідомлялося, що в Україні за допомогою Системи трекінгу нелегальних веб-сайтів за жовтень цього року було заблоковано 314 онлайн-казино, серед них – 19 унікальних доменів та 295 "дзеркал".

До того Міністерство цифрової трансформації України спільно з державним агентством "ПлейСіті" розробило документ, який встановлює фінансові та часові ліміти для гравців у азартні ігри.

Перед тим повідомлялося, що державне агентство з контролю за гральним та лотерейним бізнесом "ПлейСіті" оголосило тендер на створення Реєстру осіб, яким обмежено участь в азартних іграх.

Нагадаємо, в Україні за третій квартал цього року було заблоковано 865 сайтів онлайн-казино, за незаконну рекламу азартних ігор у Meta обмежено понад 30 акаунтів блогерів із аудиторією більш як 3 млн користувачів, а п'ятьом порушникам виписано штрафи на суму 24 млн грн.