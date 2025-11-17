Сербія має тиждень, щоб уникнути зупинки єдиного НПЗ через санкції, – Вучич

Сербія має сім днів, щоб ухвалити рішення, яке дозволить продовжити виробництво пального на сербському нафтопереробному заводі компанії NIS без необхідності націоналізації підприємства.

Про це йдеться в заяві Президента Сербії Александра Вучича, повідомляє Reuters.

"Рішення має бути прийняте протягом наступних семи днів; нафтопереробний завод має працювати", – заявив Вучич під час урядового засідання.

Він наголосив, що Сербія прагне уникнути націоналізації російських активів, але готова викупити його, запропонувавши вищу за ринкову ціну, якщо переговори Росії з невказаними азійськими та європейськими партнерами зазнають невдачі.

Вашингтон наполягає на повному виході Росії зі складу акціонерів NIS, яка управляє єдиним нафтопереробним заводом у Сербії, і в суботу надав власникам компанії три місяці для пошуку покупця. Однак санкції проти NIS набули чинності і цього разу США відмовились їх відкласти. Тому банки припинили обробку платежів NIS, а хорватська компанія JANAF зупинила постачання нафти на її НПЗ у Сербії. Місцеві чиновники попереджають, що запасів нафти на сербському НПЗ вистачить лише до 25 листопада.

Наразі NIS є фактично єдиною нафтопереробною компанією в Сербії, яка покриває більшу частину нафтових потреб країни. Більшість компанії контролюють російські структури: підрозділ "Газпрому" Gazprom Neft володіє 44,9% акцій, сам "Газпром" – 11,3%, тоді як частка уряду Сербії становить лише 29,9%. NIS керує єдиним в країні нафтопереробним заводом у місті Панчево неподалік Белграда, потужності якого становлять 4,8 млн тонн на рік. Проти компанії з січня 2025 року діяли санкції США, однак пізніше Вашингтон погодився їх призупинити за умови, що Росія повністю вийде зі складу власників заводу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагадаємо, наприкінці вересня США вже всьоме відтермінували поновлення санкцій проти. Тоді Вашингтон заявив, що обмеження набудуть чинності 8 жовтня. Проте станом на середину листопада компанія так і не змінила структуру власності та фактично перебуває під американськими санкціями.

Як повідомлялося раніше, російсько-сербська нафтопереробна компанія NIS не отримала від Мінфіну США чергове продовження ліцензії, яке б дозволило знову відкласти санкції та надалі працювати у звичному режимі.

Також на початку жовтня стало відомо, що Комісія з питань захисту конкуренції Болгарії дала згоду на концентрацію в сегменті роздрібного продажу пального, що дає змогу компанії Uni Energy повністю взяти під контроль мережу АЗС NIS Petrol.