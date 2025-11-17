Місія МВФ розпочала роботу в Україні: Обговорюватимуть нову програму співпраці (оновлено)

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочала спільну роботу з представниками українського уряду над новою програмою розширеного фінансування.

Про це повідомила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано, передає Інтерфакс-Україна.

"Дискусії фокусуватимуться на цілях економічної політики влади, з акцентом як на податково-бюджетній та грошово-кредитній політиках з метою забезпечення стабільності в умовах неперервної надзвичайно високої невизначеності, так і на структурних заходах, спрямованих на посилення урядування, боротьби з корупцією та підтримки економічного зростання", – зазначила Тофано.

Своєю чергою у пресслужбі Міністерства фінансів повідомили, що експерти МВФ вже розпочали обговорення нової фінансової програми співпраці з керівництвом Мінфіну та Нацбанку України.

У Мінфіні уточнили, що дискусії зосереджуватимуться на податково-бюджетній та монетарній політиках, а також на "структурних заходах, спрямованих на посилення врядування, боротьбу з корупцією та підтримку економічного зростання".

"Розраховуємо на тиждень плідних дискусій з експертами МВФ. Нова програма дозволить забезпечити бюджетні потреби України у середньостроковій перспективі та підтримає реалізацію структурних реформ, спрямованих на економічне відновлення і євроінтеграцію України", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Наразі реалізується чотирирічна програма розширеного фінансування EFF від МВФ на суму $15,6 млрд, ухвалена у березні 2023 року. Наступний, десятий транш у розмірі SDR 1,117 млрд (еквівалентно $1,6 млрд за нинішнім курсом), запланований до отримання у грудні. Спочатку програма передбачала загальний обсяг зовнішнього фінансування для України за участю міжнародних партнерів у розмірі $115 млрд у базовому сценарії та $140 млрд – у негативному. Однак у зв’язку з тривалістю війни ці показники були підвищені до $153 млрд та $165 млрд відповідно.

Наразі українська влада вважає за необхідне створити нову програму фінансування. В липині прем’єр-міністерка Юлія Свириденко вже звернулася до МВФ із офіційним проханням розпочати підготовку нової програми з огляду на те, що війна Росії проти України продовжується.

На початку вересня голова правління Національного банку України Андрій Пишний анонсував "інтенсивні консультації" з МВФ щодо нової програми кредитування.

На початку листопада стало відомо, що відмова Бельгії підтримати пропозицію Єврокомісії щодо надання так званого "репараційного кредиту" може заблокувати переговори про нову програму співпраці між Україною та Міжнародним валютним фондом. Своєю чергою це здатне підірвати довіру інших міжнародних партнерів до економічної спроможності країни, що зазнала наслідків війни.