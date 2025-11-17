Бізнес чекає від держави стабільних тарифів, безпекових гарантій та сталої кадрової політики, – CFO "Метінвесту"

Великий бізнес, як основа експортної економіки, має стати пріоритетним напрямом безпекової політики держави під час війни: компанії очікують від влади передусім гарантій безпеки, прогнозованої тарифної й податкової політики, а також підтримки у вирішенні кадрової кризи.

Про це фінансова директорка групи "Метінвест" Юлія Данкова розповіла виданню delo.ua.

За її словами, зростання податкових надходжень до бюджету не пов’язане з покращенням фінансових результатів великого бізнесу.

"Динаміка фінансових показників нашої групи точно не позитивна. Зростання податкових надходжень пов’язане зі збільшенням ставки військового збору з 1,5% до 5%, індексацією ресурсних податків, плати за землю тощо", – пояснила Данкова.

Вона також нагадала, що у 2024 році "Метінвест" сплатив в Україні 19,8 млрд грн податків і зборів – це на 36% більше, ніж у 2023 році. Компанія очікує утримати приблизно цей рівень попри зупинку частини потужностей.

Ключовим завданням для держави, за словами Данкової, є забезпечення безпеки – як фізичної, так і інвестиційної.

"Україні потрібні гарантії безпеки інвестицій, щоб відновити довіру інвесторів та залучати капітал. Для держави великий бізнес має бути пріоритетним напрямком безпекової політики, оскільки саме великий бізнес будує основу для розвитку малих та середніх підприємств та сильної економіки", – підкреслила CFO "Метінвесту".

Читайте також: Запровадження європейського екомита CBAM може знизити ВВП України на 10%, – "Метінвест"

За її словами, ще одним пріоритетом для держави має стати стабільна та прогнозована тарифна політика державних монополій.

Данкова зауважила, що наразі "Укрзалізниця" практикує перекладання збитків від пасажирських перевезень на вантажні тарифи в той час, як у розвинених країнах соціальні послуги компенсуються через публічні сервісні зобов’язання, а не за рахунок приватного бізнесу.

Водночас Інгулецький ГЗК не працює через високі тарифи на передачу електроенергії – це створює також ризик зупинки інших підприємств, а відтак – падіння податкових надходжень, додала вона.

Ще один критичний блок – кадрова політика й дефіцит робочої сили. За оцінкою CFO "Метінвесту", бізнесу бракує як кваліфікованих фахівців, так і робітничого персоналу, а дефіцит кадрів на підприємствах сягає 20%. Вона пов’язує це з мобілізацією, міграцією населення та погіршенням ситуації з підготовкою кваліфікованих кадрів, підкреслюючи, що бізнес самостійно інтегрує мобілізованих працівників, але очікує підтримки й з боку держави.

Данкова додала, що попри ризики та воєнні умови, "Метінвест" продовжує інвестувати в українські та закордонні проєкти. Але реалізація цих планів напряму залежить від того, чи зробить держава великий бізнес пріоритетом своєї безпекової, тарифної та кадрової політики.

Читайте також: Кадровий дефіцит загрожує відбудові промисловості України: У "Метінвесті" розповіли, як його побороти

Як повідомлялося, "Метінвест" Ріната Ахметова увійшов до першої десятки рейтингу найбільших приватних платників податків України: від початку війни вона перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні вже понад 70 мільярдів грн.

Компанія також входить до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 мільярдів в інвестиційні проєкти. Крім того, від початку повномасштабного вторгнення компанія надала Україні 9,7 млрд грн допомоги, з яких 5,2 млрд грн – на підтримку ЗСУ в межах ініціативи "Сталевий фронт".