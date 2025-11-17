Внаслідок атаки на порт Ізмаїла постраждало турецьке судно з пальним. Сусіднє село в Румунії евакуюють

У ніч на 17 листопада російські окупаційні війська атакували дронами морський порт Ізмаїла в Одеській області.

Внаслідок удару було пошкоджено портову інфраструктуру та кілька цивільних суден, що стояли біля причалів, повідомила Адміністрація морських портів України у Facebook.

Турецьке Генеральне управління морських справ у соцмережі X уточнило, що внаслідок атаки було пошкоджене судно для перевезення зрідженого нафтового газу ORINDA під прапором Туреччини, на борту якого перебували 16 турецьких моряків. Згідно із повідомленням, на судні виникла пожежа.

"Екіпаж безпечно покинув судно. Постраждалих немає", – зазначили у відомстві.

Водночас через пожежу на танкері зі зрідженим газом, який загорівся після нічного удару РФ, оголосили евакуацію у румунському селі Плауру, розташованому на березі Дунаю навпроти українського Ізмаїла. Румунська служба надзвичайних ситуацій попередила про високий ризик вибуху в радіусі 5 кілометрів навколо Плауру, та закликала населення залишити цю територію, повідомляє місцеве видання.

Як повідомлялося, окрім портових об’єктів і суден, нічна атака росіян також пошкодила енергетичну інфраструктуру в Одеській області.

"4 000 родин вдалося підключити за резервними схемами. Ще 32 500 – тимчасово без світла. Наші енергетики почнуть відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу від військових та рятувальників. Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу", – зазначали у енергохолдингу ДТЕК.

Як повідомлялося раніше, вночі 22 жовтня російські війська здійснили атаку на Ізмаїльський морський порт. Тоді було пошкоджено термінали та інфраструктурні об’єкти. Внаслідок удару постраждали окремі будівлі та споруди. Пожежі швидко локалізували, персонал перебував в укриттях, постраждалих немає.