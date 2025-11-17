Угода на $550 мільйонів: "Укрзалізниця" купить 55 електровозів у французької Alstom (оновлено)

"Укрзалізниця" уклала угоду про закупівлю 55 електровозів у французької компанії Alstom.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної з президентом Франції Еммануелем Макроном пресконференції в Парижі, передає Укрінформ.

"Сьогодні ми маємо ще одну дуже важливу угоду на придбання у Франції 55 нових електровозів. І це угода між нашою українською залізницею та французькою Alstom. Ми всіх вітаємо", – сказав Зеленський.

Пізніше у пресслужбі "Укрзалізниці" уточнили, що контракт уклали за результатами міжнародного тендера Світового банку, у якому брали участь понад 10 компаній-виробників.

Загальна вартість угоди становить 473 млн євро ($548 млн за поточним курсом). Однак завдяки грантовому фінансуванню фактична вартість електровозів для "Укрзалізниці" буде меншою. Зокрема 37% фінансування проєкту становитиме безповоротна грантова допомога в розмірі близько 173 млн євро від URTF (фонд URTF Світового банку та ЄБРР), решта – пільговий довгостроковий кредит ЄБРР обсягом 300 млн євро.

Очікується, що перший новий електровоз прибуде в Україну у першому кварталі 2027 року. Після цього він пройде сертифікацію та необхідні випробування. Поставка всієї партії триватиме впродовж 2027-2029 років.

За оцінками "Укрзалізниці", 55 нових електровозів ефективно зможуть замінити близько 80 старих аналогів і скоротити операційні витрати на понад 30%.

"У вартість угоди також входять підтримка із сервісом і необхідний комплект запасних частин на визначений період. Також будуть активно проводитись навчання для машиністів і бригад обслуговування", – зазначається у повідомленні.

Локомотиви вироблятимуть у Франції, однак попередньо Alstom погодився з можливість залучення українських виробників різних компонентів, у тому числі систем безпеки, засобів зв’язку, гальмівних колодок, колісних пар, кабельно-провідникової продукції, систем охолодження та ін.

Для обслуговування локомотивів буде розгорнуто сучасний сервісний центр в Україні на базі одного з підприємств "Укрзалізниці".

Раніше повідомлялося, що в проєкті держбюджету України на 2026 рік передбачено близько 5,7 млрд грн на придбання 100 пасажирських вагонів для "Укрзалізниці", у тому числі замовлять перший сучасний двоповерховий пасажирський вагон.

Також повідомлялося, що польська РКР Intercity купить 42 електропоїзди Alstom. Це найбільший контракт в історії польської залізниці.

електровози від час блекаутів дуже допоможуть Україні

Всіх вітаю !!!
17.11.2025 17:25 Відповісти
якийсь кінчений zельоний сюр
17.11.2025 17:26 Відповісти
Маржа.
17.11.2025 18:25 Відповісти
Серлєщі з наглядової ради «КабМіндічів», аби кого недопустять
17.11.2025 18:29
… Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда ...
17.11.2025 18:29 Відповісти
При этом догадаться и купить или гибриды, или дизель - зачем? Макрону надо было продать электровозы и мы рады ему в этом помочь
17.11.2025 20:44
17.11.2025 20:44 Відповісти
Як що до євроколії? Як писали така колія є до Львова. І все. Де будуть курсувати ці електровози?
17.11.2025 17:27
17.11.2025 17:27 Відповісти
Приз за тупість! Локомотив виробляється під умови замовника.
17.11.2025 18:50
17.11.2025 18:50 Відповісти
Приз за необізнаність. Україна ще в 2018 році проголосила про планомірний перехід на євроколію. Як будуть викручуватися зараз?
17.11.2025 19:04
17.11.2025 19:04 Відповісти
Після перемоги буде і євроколія.
17.11.2025 21:38 Відповісти
я так думаю що Оманська Гнида "думає" що електровози возять електрику
17.11.2025 17:29
17.11.2025 17:29 Відповісти
😁😁😁
17.11.2025 18:42 Відповісти
17.11.2025 21:47
я власне соромлюсь запитати - а нахера нам електровози під час блекаутів і тотальних відключень електроенергії ?

може французські електровози і правда возять електрику .. а я щось проспав
17.11.2025 17:45 Відповісти
Може натякають на "Велике будівництво" по переобладнанню залізниці на євроколію? Воювати будемо на елктробронєпотягах?
17.11.2025 21:50
17.11.2025 21:50 Відповісти
Так эффективно же! На фоне того, что они САМИ говорят, что денег у УЗ нет, они банкроты, они буквально через неделю покупают в кредит электровозы в момент, когда в стране тотальный дефицит электроэнергии
17.11.2025 20:45
17.11.2025 20:45 Відповісти
Це замість болгарських кацапських реакторів? Дріб'язково якось...
17.11.2025 17:37
17.11.2025 17:37 Відповісти
паравози нам треба купувати
17.11.2025 17:45 Відповісти
А свій завод будувати?Нє?
17.11.2025 17:48 Відповісти
Паровози нам не допоможуть. Нам потрібні якись табоетки для покращення розумової діяльності, бо дуже багато в країні тупих.
17.11.2025 17:52
17.11.2025 17:52 Відповісти
Мені більш до вподоби виріб запропонований лікарем Жозе́фом-Інья́сом Гійоте́ном для лікування зєрмако-міндічної зарази.
Мрії,мої мрії ..., а так хотілося б смикнути за мотузочку і так, щоб шнобеляста голова в корзинку - гуп.
17.11.2025 18:03 Відповісти
Я знаю. Це - кондом
17.11.2025 18:44 Відповісти
Теж непогано, але це виріб запропонований лікарем Жозе́фом-Інья́сом Гійоте́ном для лікування зєрмако-міндічної зарази виглядить не так, як кондом. Кондоном голову не відрубаєш.
17.11.2025 19:21
17.11.2025 19:21 Відповісти
Це добре) ваш варіант січе голову, а мій все під корінь
17.11.2025 19:42
17.11.2025 19:42 Відповісти
Один варіант доповнює другий, тобто те, що пропустив ваш "варіант", мій "варіант" виправляє, так би мовити - підчищає.
17.11.2025 19:45
17.11.2025 19:45 Відповісти
😁 та да
17.11.2025 19:51 Відповісти
І хто там буде працювати на верстатах, менеджери?
17.11.2025 17:56
17.11.2025 17:56 Відповісти
Ось так співпало - саме зараз і 100 винищувачів, і 55 поїздів, історична угода.
17.11.2025 17:51
17.11.2025 17:51 Відповісти
Прошвирнувся, договори пішла, відкати відкачуються
17.11.2025 18:45
17.11.2025 18:45 Відповісти
зєБЛЕморді, а шо там із контрактом 2018 року на придбання в лізінг 200 електровозамів General Electric Transportation, невже і їх МИШІ зїли?
17.11.2025 17:53
17.11.2025 17:53 Відповісти
Зеля контракт анулював на першому місяці правління.
17.11.2025 18:03
17.11.2025 18:03 Відповісти
напевне їх з"їли ті пасажири яких зі слів зебілів невигідно возити укрзалізниці у вагонах.
17.11.2025 18:05
17.11.2025 18:05 Відповісти
ГігаВатнік в усій красі!
Купити електровози у Франції для України, енергосистему якої щоденно обстрілюють та діють графіки відключень електроенергії це: сильно, незламно, потужно!🤦‍♂️
Ти ще купи кілька електроавтомобілів, та передай їх кенійським селянам, як гуманітарну допомогу.😂
Результат використання буде однаковий.
17.11.2025 18:05 Відповісти
а що Укрзалізниця вже не банкрут
17.11.2025 18:09 Відповісти
та й навіщо виробництво в Україні, ми краще будемо економіку підтримувати
17.11.2025 21:10
17.11.2025 21:10 Відповісти
Це добре. Тільки як наш Крюковський? Йому будуть замовлення?
17.11.2025 18:13
17.11.2025 18:13 Відповісти
Це ж було вже, тільки дешевше на третину-

https://epravda.com.ua/news/2021/07/02/675559/ Укрзалізниця придбає 130 вантажних електротягів у французької Alstom
17.11.2025 18:26 Відповісти
Років декілька назад купили у поляків, не прослужили і 5 років, всі на брухті. Ще радянські ЧМЗ працюють до сьогодні.
17.11.2025 18:29
17.11.2025 18:29 Відповісти
ЧМЭ3 не радянський, а чехословацький.
І потім є велика різниця між магістральним і маневровим тепловозами.
17.11.2025 21:45 Відповісти
Виходить по 10 млн за штуку. Індія нещодавно закупила 800 штук у Алстом за ціною 4.375 млн евро за штуку. Марокко приблизно за такою ж ціною. У 2022 Україна вже підписувала рамкову угоду про купівлю цих локомотивів за ціною 6.9 млн евро і ось нова ціна 10 млн доларів (8,6 млн евро). Цікаво хто отримає комісійні за цим контрактом - бек офіс Укрзалізниці.
17.11.2025 18:30
17.11.2025 18:30 Відповісти
Угода на $550 мільйонів: "Укрзалізниця" купить 55 електровозів, які коштують $230 мільйонів.
17.11.2025 18:41
17.11.2025 18:41 Відповісти
ну як без відкатів, без цього не одна угода не працює, а ще й кредит повісити на Україну черговий
17.11.2025 21:08
17.11.2025 21:08 Відповісти
Флеш ще рік тому казав про захист локомотивів, але Лящі хазяйнують тільки на власну кишеню. А все це - як ті рибки для ЗАЄС у 22 році.
17.11.2025 19:03
17.11.2025 19:03 Відповісти
буквально пів року тому почали встановлювати захисні екрани на локомотиви, через 3 роки повномасштабної війни
17.11.2025 21:06
17.11.2025 21:06 Відповісти
Эта та Alstom которая в рашке производство электровозов наладила?
17.11.2025 19:47
17.11.2025 19:47 Відповісти
10 млн доларів за електровоз?
Він важить 100-200 т...
Це 50..100. За кілограм електровоза!!!
Яка ж це сволота безсовісна.
Хто не знає: важка машинобудівна продукція коштує 5..20 доларів за кілограм.
17.11.2025 20:08 Відповісти
Гуляй на все! Взять кредит, чтоб поддержать
17.11.2025 20:42 Відповісти
скільки цих угод вже було, за останні 5 років? я ще пам'ятаю рамкову угоду з французами у довоєнний час 2021 року, а стан УЗ з кожним роком тільки погіршується
17.11.2025 21:04 Відповісти
В нас вже євроколії?
17.11.2025 21:24 Відповісти
Ви довбойоби? Купуйте американські дизеля!
17.11.2025 22:43 Відповісти
Лесщенко бородатая шлендра ..
Где ты падла брать электричество будешь...
Зелина банда везде... работает...
17.11.2025 22:46 Відповісти
жесть! Власть вообще знает что такое протекционизм?
Протекционизм - это экономическая политика государства, направленная на защиту национальных производителей от иностранной конкуренции. Цель протекционизма - поддерживать местную промышленность, рабочие места и национальную экономику в целом.
У Украины экспорт меньше, чем импорт. То бишь Украина больше покупает, чем продает. Это значит, что страна беднее становится. Экспорт должен быть больше, чем импорт, чтобы накапливать капиталы. Нужно облагать иностранные товары пошлинами, чтобы местные товары были дешевле, чтобы больше покупали местную продукцию и деньги не уходили из страны, а шли местным людям. Они покупают поезда у Франции, и не покупают их у местных производств. Это приводит к тому, что местные загнутся, а французские будут получать кучи бабла. Это ведет страну к нищите. Читаю книгу сейчас - Ха Джун Чанг "как устроена экономика". и он там пишет, что Запад сделал скачек в экономике за счет промышленной революции и автоматизации и постоянной ее модернизации.
А Украина свою промышленность не модернизирует ибо деньги разворовываются, которые должны идти на модернизацию. Своя промышленность не конкурентная оказывается и загибается. А Чанг пишет, что с этим же развиваются и университеты и все остальное. И как на западе работают университеты, там получается они преподают не один и тот же материал, а приходят студенты и работают с учителями над проектами и улучшают на той стадии, что есть и следующие студенты приходят и уже улучшают следующие версии. Это постоянный прогресс идет во всех сферах. А Украинская власть просто бестолочи. Мелкие жулики. Их интересует урвать куш, а не создать что то крутое, как например Маск создает компании и ИИ и космос и машины и роботы и комп зрение в машине и автопилот и ракеты и спутники и нейролинк и хранилища энергии промышленных масштабов и солнечные батареи и дата центры и море всего если разбирать. И это все ему приносит уже триллионы пошли. А эти жлобы безмозглые ничего сделать не могут и заработать сотни миллиардов. У них мозгов хватает только как рейдернуть гос имущество под лозунгом приватизации и грабить Украинцев. Просто черти и бесы. Какая то проклятая страна...
18.11.2025 00:03 Відповісти
это не новости, а старости https://censor.net/biz/resonance/3267427/elektrovozy_alstom_dlya_uz_dolgosrochnyyi_proekt_ili_ocherednoyi_memorandum

Локомотивы GE уже закупили? Распилили?
18.11.2025 10:25 Відповісти
там міндіч-карлсон вже жужжить пропелером над контрактом ..проффесор.. галущенко займається прилюбюдіянієм з міністеркою гринчук в ..будиночку.. захарченка скоро підтягнуться . цукерман і чегевара прислали карлсону смс щоб без них не пиляли а андрюха єрмачок записує відосик що я не я і хата не моя
18.11.2025 11:22 Відповісти

