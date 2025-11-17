Угода на $550 мільйонів: "Укрзалізниця" купить 55 електровозів у французької Alstom (оновлено)
"Укрзалізниця" уклала угоду про закупівлю 55 електровозів у французької компанії Alstom.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної з президентом Франції Еммануелем Макроном пресконференції в Парижі, передає Укрінформ.
"Сьогодні ми маємо ще одну дуже важливу угоду на придбання у Франції 55 нових електровозів. І це угода між нашою українською залізницею та французькою Alstom. Ми всіх вітаємо", – сказав Зеленський.
Пізніше у пресслужбі "Укрзалізниці" уточнили, що контракт уклали за результатами міжнародного тендера Світового банку, у якому брали участь понад 10 компаній-виробників.
Загальна вартість угоди становить 473 млн євро ($548 млн за поточним курсом). Однак завдяки грантовому фінансуванню фактична вартість електровозів для "Укрзалізниці" буде меншою. Зокрема 37% фінансування проєкту становитиме безповоротна грантова допомога в розмірі близько 173 млн євро від URTF (фонд URTF Світового банку та ЄБРР), решта – пільговий довгостроковий кредит ЄБРР обсягом 300 млн євро.
Більше читайте у нашому Telegram-каналі
Очікується, що перший новий електровоз прибуде в Україну у першому кварталі 2027 року. Після цього він пройде сертифікацію та необхідні випробування. Поставка всієї партії триватиме впродовж 2027-2029 років.
За оцінками "Укрзалізниці", 55 нових електровозів ефективно зможуть замінити близько 80 старих аналогів і скоротити операційні витрати на понад 30%.
"У вартість угоди також входять підтримка із сервісом і необхідний комплект запасних частин на визначений період. Також будуть активно проводитись навчання для машиністів і бригад обслуговування", – зазначається у повідомленні.
Локомотиви вироблятимуть у Франції, однак попередньо Alstom погодився з можливість залучення українських виробників різних компонентів, у тому числі систем безпеки, засобів зв’язку, гальмівних колодок, колісних пар, кабельно-провідникової продукції, систем охолодження та ін.
Для обслуговування локомотивів буде розгорнуто сучасний сервісний центр в Україні на базі одного з підприємств "Укрзалізниці".
Раніше повідомлялося, що в проєкті держбюджету України на 2026 рік передбачено близько 5,7 млрд грн на придбання 100 пасажирських вагонів для "Укрзалізниці", у тому числі замовлять перший сучасний двоповерховий пасажирський вагон.
Також повідомлялося, що польська РКР Intercity купить 42 електропоїзди Alstom. Це найбільший контракт в історії польської залізниці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Всіх вітаю !!!
… Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда ...
Вітаємо кого? 🤔
🤡 ти тупорилий!
Тих, хто вже підраховує суму "відкатів", дивлячись на можливу суму контракту?
Ефективних менеджерів з Укрзалізниці, про яких НАБУ і САП згодом повідомлять?
може французські електровози і правда возять електрику .. а я щось проспав
болгарськихкацапських реакторів? Дріб'язково якось...
Мрії,мої мрії ..., а так хотілося б смикнути за мотузочку і так, щоб шнобеляста голова в корзинку - гуп.
Купити електровози у Франції для України, енергосистему якої щоденно обстрілюють та діють графіки відключень електроенергії це: сильно, незламно, потужно!🤦♂️
Ти ще купи кілька електроавтомобілів, та передай їх кенійським селянам, як гуманітарну допомогу.😂
Результат використання буде однаковий.
https://epravda.com.ua/news/2021/07/02/675559/ Укрзалізниця придбає 130 вантажних електротягів у французької Alstom
І потім є велика різниця між магістральним і маневровим тепловозами.
Він важить 100-200 т...
Це 50..100. За кілограм електровоза!!!
Яка ж це сволота безсовісна.
Хто не знає: важка машинобудівна продукція коштує 5..20 доларів за кілограм.
Где ты падла брать электричество будешь...
Зелина банда везде... работает...
Протекционизм - это экономическая политика государства, направленная на защиту национальных производителей от иностранной конкуренции. Цель протекционизма - поддерживать местную промышленность, рабочие места и национальную экономику в целом.
У Украины экспорт меньше, чем импорт. То бишь Украина больше покупает, чем продает. Это значит, что страна беднее становится. Экспорт должен быть больше, чем импорт, чтобы накапливать капиталы. Нужно облагать иностранные товары пошлинами, чтобы местные товары были дешевле, чтобы больше покупали местную продукцию и деньги не уходили из страны, а шли местным людям. Они покупают поезда у Франции, и не покупают их у местных производств. Это приводит к тому, что местные загнутся, а французские будут получать кучи бабла. Это ведет страну к нищите. Читаю книгу сейчас - Ха Джун Чанг "как устроена экономика". и он там пишет, что Запад сделал скачек в экономике за счет промышленной революции и автоматизации и постоянной ее модернизации.
А Украина свою промышленность не модернизирует ибо деньги разворовываются, которые должны идти на модернизацию. Своя промышленность не конкурентная оказывается и загибается. А Чанг пишет, что с этим же развиваются и университеты и все остальное. И как на западе работают университеты, там получается они преподают не один и тот же материал, а приходят студенты и работают с учителями над проектами и улучшают на той стадии, что есть и следующие студенты приходят и уже улучшают следующие версии. Это постоянный прогресс идет во всех сферах. А Украинская власть просто бестолочи. Мелкие жулики. Их интересует урвать куш, а не создать что то крутое, как например Маск создает компании и ИИ и космос и машины и роботы и комп зрение в машине и автопилот и ракеты и спутники и нейролинк и хранилища энергии промышленных масштабов и солнечные батареи и дата центры и море всего если разбирать. И это все ему приносит уже триллионы пошли. А эти жлобы безмозглые ничего сделать не могут и заработать сотни миллиардов. У них мозгов хватает только как рейдернуть гос имущество под лозунгом приватизации и грабить Украинцев. Просто черти и бесы. Какая то проклятая страна...
Локомотивы GE уже закупили? Распилили?