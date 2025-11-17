Угода на $550 мільйонів: "Укрзалізниця" купить 55 електровозів у французької Alstom (оновлено)

"Укрзалізниця" уклала угоду про закупівлю 55 електровозів у французької компанії Alstom.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної з президентом Франції Еммануелем Макроном пресконференції в Парижі, передає Укрінформ.

"Сьогодні ми маємо ще одну дуже важливу угоду на придбання у Франції 55 нових електровозів. І це угода між нашою українською залізницею та французькою Alstom. Ми всіх вітаємо", – сказав Зеленський.

Пізніше у пресслужбі "Укрзалізниці" уточнили, що контракт уклали за результатами міжнародного тендера Світового банку, у якому брали участь понад 10 компаній-виробників.

Загальна вартість угоди становить 473 млн євро ($548 млн за поточним курсом). Однак завдяки грантовому фінансуванню фактична вартість електровозів для "Укрзалізниці" буде меншою. Зокрема 37% фінансування проєкту становитиме безповоротна грантова допомога в розмірі близько 173 млн євро від URTF (фонд URTF Світового банку та ЄБРР), решта – пільговий довгостроковий кредит ЄБРР обсягом 300 млн євро.

Очікується, що перший новий електровоз прибуде в Україну у першому кварталі 2027 року. Після цього він пройде сертифікацію та необхідні випробування. Поставка всієї партії триватиме впродовж 2027-2029 років.

За оцінками "Укрзалізниці", 55 нових електровозів ефективно зможуть замінити близько 80 старих аналогів і скоротити операційні витрати на понад 30%.

"У вартість угоди також входять підтримка із сервісом і необхідний комплект запасних частин на визначений період. Також будуть активно проводитись навчання для машиністів і бригад обслуговування", – зазначається у повідомленні.

Локомотиви вироблятимуть у Франції, однак попередньо Alstom погодився з можливість залучення українських виробників різних компонентів, у тому числі систем безпеки, засобів зв’язку, гальмівних колодок, колісних пар, кабельно-провідникової продукції, систем охолодження та ін.

Для обслуговування локомотивів буде розгорнуто сучасний сервісний центр в Україні на базі одного з підприємств "Укрзалізниці".

