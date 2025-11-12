Польська РКР Intercity купить 42 електропоїзди Alstom. Це найбільший контракт в історії польської залізниці. ФОТО

Польська залізнична компанія PKP Intercity обрала компанію Alstom Polska переможцем тендеру на поставку 42 двоповерхових електропоїздів Coradia Max із опцією збільшення ще на 30.

Як ідеться в повідомленні РКР, компанія виготовлятиме поїзди на своєму заводі в Хожуві, передає LIGA.net.

Міністр інфраструктури Польщі Дарій Клімчак назвав цю угоду найбільшим контрактом на закупівлю рухомого складу в історії польської залізниці.

Вартість контракту становить 6,9 млрд злотих (майже $1,9 млрд) – 4,1 млрд злотих за поставку поїздів та близько 2,8 млрд злотих за їхнє обслуговування протягом 30 років.

Пропозиція Alstom виявилася майже на 400 млн злотих дешевшою за пропозицію Stadler Polska, який хотів продати електропоїзди KISS.

Нові двоповерхові поїзди розвиватимуть швидкість до 200 км/год і курсуватимуть на найпопулярніших маршрутах з Варшави до Гданська, Лодзі, Ольштина, Вроцлава, Кракова, Білостока та Тересполя.

Кожен склад вміщуватиме понад 500 пасажирів і буде обладнаний Wi-Fi, розетками, вендинговими автоматами та місцями для велосипедів.

Поставки почнуться приблизно через три з половиною роки.

