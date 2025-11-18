Засновник Amazon Безос запускає новий проєкт у сфері штучного інтелекту

Засновник Amazon і один із найбагатших людей світу Джефф Безос запускає новий ШІ-стартап.

Проєкт під назвою Project Prometheus виходить на ринок з фінансуванням у $6,2 млрд, частину якого інвестував особисто Безос, повідомляє The New York Times.

Project Prometheus розроблятиме системи ШІ для використання у проєктуванні та виробництві комп’ютерів, автомобілів, космічної техніки та інших складних технологічних продуктів. Це відповідає давньому прагненню Безоса розвивати технології для космічної галузі, зокрема через його компанію Blue Origin.

Стартап уже зібрав команду з приблизно 100 фахівців, серед яких колишні дослідники OpenAI, Google DeepMind і Meta. Для Безоса це перше за останні чотири роки повернення до активного операційного управління.

Співзасновником і співгендиректором компанії став Вік Баджадж — фізик і хімік, який працював у Google X разом із Сергієм Бріном та був причетний до запуску Verily й Foresite Labs. Він залишив ці проєкти, щоб повністю присвятити себе новому стартапу.

Безос уперше зайняв офіційну операційну посаду в компанії відтоді, як у липні 2021 року залишив пост генерального директора Amazon. Попри те, що він активно бере участь у діяльності Blue Origin, яка конкурує з SpaceX Ілона Маска, його офіційним титулом у цій космічній компанії залишається засновник.

Як повідомлялось, Джефф Безос прогнозує появу космічних дата-центрів для ШІ. На його переконання, протягом найближчих 10–20 років у космосі можуть бути збудовані перші гігаватні дата-центри, які завдяки постійному доступу до сонячної енергії з часом перевершать наземні.

Також стало відомо, що Amazon готується до наймасштабнішої зміни у структурі своєї робочої сили: компанія планує автоматизувати до 75% операцій і замінити понад 600 000 співробітників у США роботами до 2033 року. У керівництві зазначають, що Amazon перебуває "на порозі нового етапу" – переходу від широкого залучення працівників до широкої роботизації складів та логістичних процесів.