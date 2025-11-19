Втрати бюджету від тіньового ринку кави перевищують 1 мільярд, – Гетманцев

Кожна третя тонна кави щороку завозиться в Україну контрабандою – під виглядом цикорію або взагалі без декларування.

Як заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, лідери за розмитненням – Київська та Львівська митниці.

За словами Гетмнцева, у схемах продажу нелегальної кави за готівку задіяні і ринки, і великі мережі рітейлу, поділені на ФОПів. Відтак, втрати сягають понад 1 млрд грн.

Гетманцев також наві дані галузі за січень-вересень цього року:

рівень сплати ПДВ хоч і зріс до 1,45% (+0,28 в.п. до 2024 року), але досі нижчий на 0,46 в.п. порівняно з 2023 роком;

податок на прибуток упав до 0,85% (-0,09 в.п. до 2024 року).

Поряд із цим Гетманцев назвав головним ризиком рівень оплати праці, оскільки середня зарплата в цій сфері складає 12,9 тис. грн, тоді як ринкова – 22 тис. грн (загалом 89% платників сплачують нижче ринкової).

Окрім того, у понад 18% підприємств середня зарплата нижча за мінімальну, що, за словами Гетманцева, свідчить про використання схем ухилення від оподаткування.

"Очевидно, що значна частина галузі – в тіні. Питання до податківців: у чому справа, що з податковим контролем, де РРО/ПРРО? Закликаю Бюро економічної безпеки та Державну податкову службу вжити невідкладних заходів із детінізації галузі", – наголосив Гетманцев.

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Як повідомлялося, українські виробники чаю та кави за 2024 рік продали своєї продукції на 10 млрд грн, що на 16% більше, ніж роком раніше.

У листопаді стало відомо, що детективи Бюро економічної безпеки викрили підпільні цехи, де виготовляли, фасували та маркували підроблену продукцію під брендами H.J. Bruggen KG, Bonduelle, "Аквамарин", "Бабусин продукт", "Верес" та іншими.