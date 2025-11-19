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Новини Тіньова економіка
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Втрати бюджету від тіньового ринку кави перевищують 1 мільярд, – Гетманцев

Втрати бюджету від тіньового ринку кави перевищують 1 мільярд, – Гетманцев

Кожна третя тонна кави щороку завозиться в Україну контрабандою – під виглядом цикорію або взагалі без декларування.

Як заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, лідери за розмитненням – Київська та Львівська митниці.

За словами Гетмнцева, у схемах продажу нелегальної кави за готівку задіяні і ринки, і великі мережі рітейлу, поділені на ФОПів. Відтак, втрати сягають понад 1 млрд грн.

Гетманцев також наві дані галузі за січень-вересень цього року: 

  • рівень сплати ПДВ хоч і зріс до 1,45% (+0,28 в.п. до 2024 року), але досі нижчий на 0,46 в.п. порівняно з 2023 роком;
  • податок на прибуток упав до 0,85% (-0,09 в.п. до 2024 року).

Поряд із цим Гетманцев назвав головним ризиком рівень оплати праці, оскільки середня зарплата в цій сфері складає 12,9 тис. грн, тоді як ринкова – 22 тис. грн (загалом 89% платників сплачують нижче ринкової).

Окрім того, у понад 18% підприємств середня зарплата нижча за мінімальну, що, за словами Гетманцева, свідчить про використання схем ухилення від оподаткування.

"Очевидно, що значна частина галузі – в тіні. Питання до податківців: у чому справа, що з податковим контролем, де РРО/ПРРО? Закликаю Бюро економічної безпеки та Державну податкову службу вжити невідкладних заходів із детінізації галузі", – наголосив Гетманцев.

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Як повідомлялося, українські виробники чаю та кави за 2024 рік продали своєї продукції на 10 млрд грн, що на 16% більше, ніж роком раніше.

У листопаді стало відомо, що детективи Бюро економічної безпеки викрили підпільні цехи, де виготовляли, фасували та маркували підроблену продукцію під брендами H.J. Bruggen KG, Bonduelle, "Аквамарин", "Бабусин продукт", "Верес" та іншими.

Автор: 

кава (71) податки (2853) розмитнення (36) Державна податкова служба (519) тіньова економіка (169) Гетманцев Данило (591)
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Топ коментарі
+13
міндіч украв більше.

Але ти, падлюко, про це ні пари з уст...
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19.11.2025 19:24 Відповісти
+9
А які втрати бюджету від тіньової діяльності зє-підарасів і конкретного гетьманцева - хтось рахував?
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19.11.2025 20:20 Відповісти
+8
Коли цей поц скаже які втрати несе держава КОЖНОГО ДНЯ від несплати податків ним самим і Його.лотерей? Мільярди!
Коли цей поц скаже які втрати кожного.дня несе Україна через його знищення білого і малого бізнесу?
Мільярди!
Коли ця змія підколодна триколорна скаже скількі щодня втрачає Україна сил і стійкості через його руйнівну роль в економіці країни?

Гнида!
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19.11.2025 20:05 Відповісти
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міндіч украв більше.

Але ти, падлюко, про це ні пари з уст...
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19.11.2025 19:24 Відповісти
Де тільки служки моноШоблою з ВРУ, влізуть рилом, там і з'являється корупція, чорний ринок, лохоМарафон, «потужні та незламні» в наметах ДСНС!!….
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19.11.2025 19:26 Відповісти
Ця гнида там виключно для констатації фактів?
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19.11.2025 19:29 Відповісти
Знав би Цукерману.....Міндич був би досі
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19.11.2025 19:31 Відповісти
АКцизні марки на кожне зернятко?
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19.11.2025 19:33 Відповісти
Тіньовий ринок молока - мільйони тон , що не потрапляють легально на переробні заводи.
А от нелегально ...
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19.11.2025 19:36 Відповісти
Коли цей поц скаже які втрати несе держава КОЖНОГО ДНЯ від несплати податків ним самим і Його.лотерей? Мільярди!
Коли цей поц скаже які втрати кожного.дня несе Україна через його знищення білого і малого бізнесу?
Мільярди!
Коли ця змія підколодна триколорна скаже скількі щодня втрачає Україна сил і стійкості через його руйнівну роль в економіці країни?

Гнида!
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19.11.2025 20:05 Відповісти
...і так повсюди, Ви дуаєте піднявши податки, ціни, буде більший бюджет? Хрена!!!!
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19.11.2025 20:05 Відповісти
Заплатіть податки, бо нам нема з чого пи..дити гроші!
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19.11.2025 20:11 Відповісти
А які втрати бюджету від тіньової діяльності зє-підарасів і конкретного гетьманцева - хтось рахував?
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19.11.2025 20:20 Відповісти
Зетманцев дуже щось активний...
Навіть без ранкової кави бажає нас залишити🤣
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19.11.2025 20:25 Відповісти
На кокос не вистачає..
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24.11.2025 12:26 Відповісти
Ааааа нарешті знайшли!!!!! А я гадав шо в асфальт вкатали!(
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19.11.2025 20:30 Відповісти
... ще один зрадник, рятівник нашої економіки.
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19.11.2025 21:44 Відповісти
Заткнись, гетьманцев! Вам бюджет для розкрадання треба.А у пенсіонерів, вчителів як були мізерні доходи, так і є.
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19.11.2025 22:38 Відповісти
Які вони нікчемні ці зевиродки...мають людей за ідіотів....понасадили кругом своїх смотрящих...зарплата в конвертах....державні підприємства грабуються як в останній раз а воно **** тут про каву розповідає...
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20.11.2025 03:18 Відповісти
Так що, мільйонні застави і ці корупціонери без проблем заплатять краденими грошима. І заплатять не тільки заставу, в і за угоду по якій уникнуть покарання
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20.11.2025 05:01 Відповісти
ДЕБИЛЫ ЖЕ КОФЕ ПЬЮТ )))
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22.11.2025 02:12 Відповісти
Втрати, розкрадання, корупція від Гетьманців коштує Україні понад десятки млрд $. І це лише в грошах, в скільки ж ці гнили достойних українців вбивають я навіть не знаю.
Діяльність цих гнид не повинна мати строку давності, я вважаю, що повинні понести покарання і їх близькі люди, щоб ні у кого не виникало бажання красти.
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22.11.2025 14:29 Відповісти

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