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Українські виробники чаю та кави за минулий рік заробили 10 мільярдів гривень. Хто в лідерах?. ІНФОГРАФІКА

Українські виробники чаю та кави за минулий рік заробили 10 мільярдів гривень

Українські виробники чаю та кави за 2024 рік продали своєї продукції на 10 млрд грн, що на 16% більше, ніж роком раніше.

Про це свідчать дані YouControl, передає Укрінформ.

Як повідомляється, підприємства, що подали фінансову звітність за 2024 рік, показали виручку у 10 млрд грн. У 2023 році вона становила 8,6 млрд грн.

Найбільші компанії з виробництва чаю та кави в Україні заробили 7,9 млрд грн, що становить 79% від загальної суми виручки компаній, що подали фінансову звітність за 2024 рік.

Найбільший виробник – АТ "Мономах" отримав 2,3 млрд грн виручки. На другому місці – ТОВ "Фес Укр" з 1,95 млрд грн. Третю та четверту сходинки посідає українсько-англійське спільне підприємство "Галка Лтд" та ТЗОВ "Кава зі Львову", які входять до групи "Галка". Сукупна виручка обох компаній за 2024 рік становила майже 1,63 млрд грн.

Українські виробники чаю та кави за минулий рік заробили 10 мільярдів гривень

Станом на липень 2025 року в Україні працювало 570 суб'єктів господарювання, які вели діяльність за КВЕД 10.83 "Виробництво чаю та кави". Це 264 компанії та 306 ФОП.

Найбільша зосередженість виробників, а саме 153, – у Києві. Значну частку мають також Дніпропетровська область з 54 виробниками та Київська область, де зосереджено 48 суб'єктів господарювання.

Українські виробники чаю та кави за минулий рік заробили 10 мільярдів гривень

Як повідомлялося, на початку липня Служба безпеки України оголосила в розшук співвласника одного з найбільших українських виробників чаю та кави АТ "Мономах" Тараса Барабаша.

Пізніше детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру організатору та п'ятьом його спільникам, які налагодили підпільне виготовлення кави під виглядом продукції відомих світових брендів у Київській області.

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кава (63) продукти (798) торгівля (947) чай (22)


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Виробники? В Україні ні чай ні кава не росте.
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21.07.2025 09:47 Відповісти
"Виробники" чи може все таки "імпортери"? Чув лише про єдине місце в Україні де вирощують чай - на Закарпатті.
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21.07.2025 09:49 Відповісти
Меньше,чем уровень инфляции,классический отрицательный рост.
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21.07.2025 10:05 Відповісти
Судячи з динаміки цін на каву, скоро дешевше буде кокаїну купити)
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21.07.2025 10:38 Відповісти

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