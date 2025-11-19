Податкова викрила порушення в одній із мереж магазинів іграшок. Під час перевірок виторг зріс до 200%

Державна податкова служба України викрила суттєві порушення в одній з популярних мереж магазинів дитячих іграшок, яка працює в Києві та області.

Як повідомили в Держподатковій, схеми ухилення від сплати податків стандартні: псевдочеки, неоформлені працівники, дроблення бізнесу.

"Діяльність мережі була організована через ФОП – платників єдиного податку. Попри те, що усі торгові точки мали зареєстровані програмні РРО, покупцям фактично видавали документи, що лише імітували справжні фіскальні чеки", – розповіди в Податковій.

Податківці також зафіксували низку інших порушень:

використання праці найманих працівників без належного оформлення трудових відносин;

проведення розрахунків без фіскальних чеків;

відсутність документів, що підтверджують облік товарних запасів.

Відтак, мережі доведеться сплатити штраф на суму майже 6 млн грн.

"Усі фактичні перевірки супроводжувалися хронометражем. У тих магазинах, де його проводили, середньоденний виторг зріс до 200%", – підкреслили в Держподатковій.

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Як повідомлялося, Державна податкова служба запустила цифровий сервіс ТAX Control – інструмент для виявлення порушень у сфері торгівлі, послуг чи громадського харчування.

Наприкінці жовтня Бюро економічної безпеки запустило в месенджері Telegram бот StopShadowBot, за допомогою якого кожен матиме можливість анонімно повідомити про випадки продажу техніки без чека або з нефіскальним чеком.

До того стало відомо, що загальна сума виторгів, проведених через реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО), в серпні цього року склала 506,3 млрд грн. Це на 112,1 млрд грн, або на 28,4%, більше, ніж у січні цього року. Таким чином серпень продовжив позитивну динаміку в сфері фіскалізації та контролю розрахункових операцій.

Нагадаємо, з 1 серпня завершився перехідний період, під час якого діяв зменшений розмір штрафів за порушення правил застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО). Відтак, від початку серпня за ці порушення треба сплачувати повний розмір штрафів.