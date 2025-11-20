Російські мільярдери продовжують купувати розкішні яхти, незважаючи на санкції

Після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України та запровадження санкцій російські бізнесмени та посадовці продовжили купувати елітні яхти.

Як пише The Moscow Times, 2023 року структури російських мільярдерів Андрєя Бокарьова та Іскандера Махмудова придбали в Італії яхту Foton вартістю майже $11 млн і перевезли її до Росії. Судно вважається одним із найшвидших у своєму класі.

При оформленні власності покупці використовували мережу номінальних власників: серед них опинилися співробітниця "Дитячого світу" та водій Дмітрій Ємельянов. Обидва вважаються або засновниками, або директорами компаній, що безпосередньо пов'язані з Махмудовим і Бокарьовим.

При цьому структури цих олігархів продовжують співпрацювати з оборонними підприємствами Росії.

Європейські санкції забороняють поставки предметів розкоші до Росії з березня 2022 року, проте яхти продовжують прибувати.

2024 року довірені особи колишнього президента РФ Дмітрія Медведєва ввезли до Росії яхту Hurry Up вартістю $4,3 млн, побудовану на верфі Princess Yachts (Велика Британія).

У 2023 році аналогічним чином до Росії потрапила швидкісна яхта Pershing 9X вартістю $10 млн із чотирма каютами та місткістю до 20 осіб. Її привезли для колишнього українського депутата та кума президента РФ Владіміра Путіна Віктора Медведчука.

У грудні 2023 року губернатор Примор'я Олег Кожемяко отримав елітну яхту White Pearl вартістю 1,2 млрд руб. Судно довжиною 37 метрів було збудовано в Італії в 2021 році і вперше ввезено до Росії в 2022 році через офшор WP Management (Британські Віргінські острови).

Російський "Альфа-Банк", який минулого року перебував під санкціями, придбав 34-метрову супер'яхту Majesty 111 в ОАЕ за $13 млн. Бенефіціарами банку є Міхаїл Фрідман, Пьотр Авен, Герман Хан і Андрєй Косогов – усі вони потрапили під санкції.

Ще одну яхту отримав у березні 2025 року бізнесмен Владислав Клюшин, який повернувся до Росії в серпні 2024 року після обміну ув'язненими зі США. Він отримав яхту Sunseeker 76 завдовжки 23,6 метра під назвою 7K. Судно прибуло до російських вод під прапором Панами.

Клюшин є власником компанії М13, яка поставляла російським міністерствам системи моніторингу ЗМІ, серед клієнтів було Міноборони РФ. Клюшина заарештували у Швейцарії на запит США, а 2023 року засудили до дев'яти років в'язниці.

Яхти російських мільярдерів

Як повідомлялося, в жовтні цього року Служба маршалів США підтвердила продаж на аукціоні конфіскованої супер'яхти Amadea, яку влада США пов’язує із підсанкційним росіянином Сулейманом Керімовим.

До того стало відомо, що США та Європа могли витратити понад $250 млн на утримання арештованих яхт російських мільярдерів від моменту введення санкцій у 2022 році.

Перед тим повідомлялося, що Туреччина будує в Стамбулі хаб для обслуговування найдорожчих яхт російських олігархів. Такий новий бізнес став великим напрямком для турецьких верфей, оскільки Туреччина стала популярний місцем для росіян, які обходять західні санкції.

Також стало відомо, що флот російських багатіїв зазнав повного розгрому після введення санкцій країнами Заходу за розв'язану Росією війну проти України. Так, із більш ніж 70 великих яхт у минулому до поточного моменту залишилося близько третини.

Більшість заможних росіян розпродують яхти вже третій рік. Найчастіше їх скуповують заможні американці. За останні роки свої яхти продали понад десяток росіян.