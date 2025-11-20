В Україні вдосконалили ведення митних реєстрів та митного контролю. Що змінилося?. ПЕРЕЛІК

Кабінет Міністрів України вніс зміни до відповідних постанов щодо створення та ведення реєстрів, здійснення митного контролю та заходів офіційного контролю, розроблені Міністерством фінансів.

Як зазначили в Мінфіні, ухвалене рішення забезпечує оновлення відкритих даних з митної справи, а також сприяє здійсненню ефективного контролю за переміщенням товарів через митний кордон України.

Мета – зробити митницю прозорішою та зручнішою для бізнесу.

Ключові зміни:

затверджено механізм створення та ведення реєстру центральних і регіональних сортувальних станцій;

оновлено перелік наборів відкритих даних, розпорядником яких є Державна митна служба;

оновлено порядок оприлюднення знеособленої аналітичної та статистичної інформації у сфері митної справи;

уточнено процедури фото- та відеофіксації під час митного контролю;

актуалізовано перелік товарів, які підлягають офіційному контролю при ввезенні на митну територію України.

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Як повідомлялося, до державного бюджету України в жовтні цього року перераховано 67 млрд грн митних платежів. Водночас при митному оформленні імпорту товарів надано пільг зі сплати митних платежів на 29,1 млрд грн, що становить 43,4% від суми надходжень до бюджету. Порівняно з жовтнем минулого року обсяг наданих преференцій зріс на 7,2 млрд грн, або на 32,9%. Тоді цей показник становив 21,9 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що Державна митна служба України за січень-жовтень цього року виявила 8 084 порушень митних правил на 10,7 млрд грн.

Митні правила в Україні

Нагадаємо, у липні президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань адміністративної відповідальності за порушення митних правил".

Серед іншого, закон встановлює відповідальність за пересилання у поштових відправленнях товарів, наявність, найменування або назва, кількість яких не відповідають даним, заявленим у митній декларації або в інших супровідних документах. Тепер за таке порушення передбачений штраф у розмірі від 30% до 50% вартості цих товарів з можливістю їх конфіскації. Раніше відповідна стаття 472 Митного кодексу передбачала лише конфіскацію товарів, які заборонено пересилати.

Закон також встановлює покарання за ввезення товарів з порушенням прав інтелектуальної власності (окрім речей особистого використання) у вигляді штрафу у розмірі від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких товарів.

Водночас закон скасовує обов'язковість конфіскації транспортних засобів, що використовувалися у процесі порушення митних правил. Тепер рішення про конфіскацію транспорту може ухвалити суд, але він може обмежитися і м'якшим покаранням.