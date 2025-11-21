Україна долучається до формування майбутнього молочної галузі у Європі, – СМПУ

Україна долучається до формування бачення майбутнього молочної галузі у Європі, а українські підприємства готові до майбутніх викликів на шляху інтеграції до ЄС.

Про це виконавчий директор Спілки молочних підприємств України (СМПУ) Арсен Дідур розповів за підсумками щорічної конференціяї Європейської молочної асоціації (EDA), повідомляє пресслужба СМПУ.

"Ми закриваємо один із найважливіших молочних форумів року, який об’єднав лідерів, експертів, науковців і технологічних новаторів з усієї Європи. Протягом цих днів ми не лише обговорювали виклики – ми формували бачення майбутнього європейської молочної галузі", – каже Арсен Дідур.

Він наголосив, що європейська молочна індустрія має потужний потенціал для розвитку, і українські підприємства готові до майбутніх викликів на шляху інтеграції до ЄС.

"Партнерства, відповідальність, технологічні рішення та сталий підхід стають тими інструментами, які дозволять створити сучасний і конкурентний сектор у довгостроковій перспективі. Дякуємо всім учасникам, спікерам і партнерам за змістовні дискусії, нові ідеї та спільне бачення. EDA Conference 2025 завершується, але робота над майбутнім триває щодня. Україна безальтернативно інтегрується в єдину "лактосферу" Європейського Союзу", – додав Арсен Дідур.

Основними темами, що розглядалися під час конференції, стали питання геополітики, кліматичних змін та внутрішні виклики, з якими стикаються країни, зазначають в СМПУ.

Зокрема, голова EDA Альберт де Грот наголосив, що війна в Україні показує, що харчові продукти зараз використовуються як зброя, і це питання стає особливо важливим через те, що система забезпечення ними має глобальний характер зі складними взаємозвʼязками. Місцеве виробництво та споживання – це "дуже романтично", але це не дає вирішення питання в потрібних масштабах, зауважив він.

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Делегати конференції також обговорили те, що торгові війни та блокади ланцюгів постачання харчової продукції зараз супроводжуються загостренням внутрішніх проблем у країнах, зростанням націоналізму та популізму. На цьому фоні роль харчової промисловості стає особливо важливою.

Окрім дискусій представники провідних університетів і дослідницьких центрів презентували нові наукові напрацювання та можливі сценарії розвитку європейського молочного сектору. Усі вони наголосили на тому, що наука – ключ до інновацій, які матимуть практичний вплив на фермерів, виробників і споживачів.

Щорічна конференція Європейської молочної асоціації (EDA) відбулася в Утрехті (Нідерланди). Делегатами від України стали: голова Комітету аграрної та земельної політики Верховної Ради України Олександр Гайду та представники Спілки молочних підприємств України (СМПУ) – виконавчий директор Арсен Дідур та радник з питань євроінтеграції Максим Фастєєв.