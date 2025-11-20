Міськрада на Чернігівщині замовила флагманський смартфон за 60 тисяч гривень

Остерська міська рада Чернігівської області 14 листопада уклала угоду з ФОП Саченко Микола Миколайович про закупівлю мобільного телефону за 59,86 тис. грн.

Як ідеться в даних у системі "Прозорро", до кінця року в Остер мають доставити один смартфон Samsung S25 Ultra 12/512 Gb. Інші подробиці замовлення, зокрема колір, невідомі, бо договір не оприлюднено, пишуть Наші гроші.

Це передостанній смартфон із флагманської лінійки корейського бренду, яку презентували в лютому 2025 року. Замовлений смартфон має екран Amoled діагоналлю 6,9", оперативну пам'ять 12 Гб, вбудовану пам'ять 512 Гб, основну камеру 200+50+10+50 Мп із відео формату 8K, фронтальну камеру 12 Гб, титановий корпус, скляну задню панель, а також стилус.

Як зазначає видання, ціна смартфону ринкова. Зараз в інтернет-магазинах такий телефон у різних кольорах коштує в діапазоні від 43 тис. до 82 тис. грн, а у великих відомих мережевих магазинах – від 58,1 тис. грн.

Закупівлю провели без використання електронної системи, бо вона допорогова.

Закупівля фінансується з місцевого бюджету Остерської територіальної громади за програмною класифікацією "Реалізація Національної програми інформатизації".

Головою Остерської міськради є Леонід Мисливець, а уповноваженою особою із закупівель – Юлія Яцухненко. Підприємець Микола Саченко зареєструвався ФОПом на Чернігівщині в 2023 році й відтоді отримав державних підрядів від різних замовників виключно цієї області на 528 тис. грн.

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