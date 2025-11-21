Банки отримали майже 120 мільярдів чистого прибутку. Це більше, ніж за увесь минулий рік

За підсумками роботи у січні-вересні 2025 року платоспроможні банки отримали 119,4 млрд грн чистого прибутку, що на 1,9% вище показника за аналогічний період попереднього року.

Як повідомляє пресслужба Національного банку, ключовим чинником прибутковості банків у стало активне кредитування.

"Дохідність активів у третьому кварталі зросла передусім за рахунок збільшення в структурі активів банків частки кредитів, дохідність яких вища порівняно з іншими видами активів. Частка процентних доходів від кредитів у процентних доходах збільшилася до близько 48%", – зазначається у повідомленні.

Також дещо збільшилася дохідність вкладень в ОВДП. Водночас вартість фондування залишалася стабільною, зауважують у Нацбанку.

"Тож чиста процентна маржа зросла до 7,8%, а чистий процентний дохід збільшився на 16,6% у річному вимірі. Також тривало зростання чистого комісійного доходу – показник за третьому квартал збільшився на 8,1% у річному вимірі", – додали в НБУ.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Водночас операційні витрати банків у третьому кварталі були вищими, ніж в аналогічному періоді минулого року. Тож показник операційної ефективності – співвідношення операційних витрат і операційного доходу (CIR) – за рік дещо погіршився, однак залишився у середньому на низькому рівні четвертий рік поспіль – 40%.

"Отриманий прибуток підтримує капітал банків і тим самим потенціал банків до кредитування. Запаси капіталу в банківській системі загалом достатні, що засвідчила цьогорічна оцінка стійкості банків, однак окремі фінансові установи виконуватимуть програми капіталізації або реструктуризації", – додали в НБУ.

Читайте також: В Україні третій квартал поспіль зростає кредитування підприємств, – НБУ

Як повідомлялося, у жовтні Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №14097, який передбачає підвищення ставки податку на прибуток банків у 2026 році до 50%. Також забороняється зменшення фінансового результату до оподаткування на суму збитків минулих періодів.

Очікується, що це має додатково принести 15-23 млрд грн до держбюджету у 2026 році і близько 5 млрд грн – у 2027 році.

Нагадаємо, за 2024 рік банки отримали 91 млрд грн чистого прибутку.