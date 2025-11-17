В Україні третій квартал поспіль зростає кредитування підприємств, – НБУ

Гривневі кредити в банках України продовжили стрімко зростати, забезпечуючи основний внесок у нарощення активів банківського сектору третій квартал поспіль.

Як ідеться в огляді банківського сектору за третій квартал Національного банку України, ринкове кредитування поза межами державних програм підтримки надалі переважало, висока якість портфеля зберігалася, а ставки за кредитами знизилися.

Як зазначається, проникнення кредитів до ВВП після паузи з початку повномасштабного вторгнення зростає три квартали поспіль дедалі швидшими темпами (чисті кредити бізнесу вже становлять 8,4% ВВП, населенню – 3,2%).

Протягом кварталу надалі інтенсивно зростали кредити приватним та окремим державним компаніям.

Найбільші реципієнти – сектори торгівлі, фінансових послуг, машинобудування, сільського господарства, енергетики та харчової промисловості. Кредитний портфель і далі нарощували всі групи банків, найшвидше – державні.

У річному вимірі швидше зростали довгострокові кредити на капітальні інвестиції, тож частка довгострокових кредитів у чистому гривневому портфелі бізнесу збільшилася й перевищила 25%.

Завдяки доступним умовам портфель зростає передусім за межами державної підтримки, тож частка субсидійованих позик у гривневому портфелі бізнесу скоротилася до 27,4%.

Водночас обсяг кредитів підприємствам оборонно-промислового комплексу, наданих за програмою державної підтримки, сягнув близько 5 млрд грн.

У портфелі кредитів населенню домінують незабезпечені кредити, водночас частка іпотеки в цьому портфелі зросла до 13,4%.

Якість кредитного портфеля і далі поліпшувалася – частка NPL скоротилася до десятирічного мінімуму на рівні 25% (14,3% без урахування старих кредитів державних банків, визнаних непрацюючими під час реформи 2015-2017 років, включно з боргами колишніх власників "Приватбанку").

У третьому кварталі банки вперше з початку року наростили власний портфель ОВДП, реагуючи на більшу їх пропозицію від уряду, натомість обсяги депозитних сертифікатів скоротилися.

Зобов'язання банків і далі зростають передусім за рахунок збільшення обсягу коштів населення. Частка строкових залучень за квартал майже не змінилася (33,9%), а рівень доларизації вкладів фізичних осіб під впливом швидшого зростання гривневих вкладів знизився до 33,6%.

Збільшення обсягу коштів бізнесу відновилося після ситуативного зменшення через значні витрати коштів державних компаній на закупівлю енергоносіїв та обладнання з рахунків у державних банках.

Банки переважно не переглядали ставки за коштами клієнтів упродовж кварталу, і на вартість залучень передусім впливала їхня строкова структура та розподіл коштів між банками.

Ринкові ставки за гривневими кредитами бізнесу знизилися з липневого ситуативного піку у 16% річних до 15,3% річних у вересні. Найнижчу середню ставку пропонували іноземні банки – 13,7% річних.

Банківський сектор у третьому кварталі отримав 39,9 млрд грн прибутку. Його рушієм залишається кредитування – частка процентних доходів від кредитів у загальних процентних доходах за квартал зросла до 47,8%.

Нині працюючі банки не порушують чинних мінімальних вимог до капіталу включно з коефіцієнтом левериджу.

Нагадаємо, за рік роботи програми пільгового кредитування українські підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК) отримали 80 кредитів на загальну суму майже 5 млрд грн.

Окрім того, банки в Україні в межах реалізації меморандуму про готовність фінансувати відновлення енергетичної інфраструктури, постраждалої внаслідок масованих атак Росії, за півтора року забезпечили фінансування проєктів бізнесу, спрямованих на розбудову генерації в енергетиці потужністю 1,24 ГВт.