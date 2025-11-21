Професія майбутнього: В Україні зростає попит на маркшейдерів, яких готує "Метінвест Політехніка"

Післявоєнна відбудова України потребуватиме не лише інженерів і архітекторів, а й фахівців, про яких зазвичай говорять менше, – маркшейдерів.

Від точності розрахунків цих спеціалістів залежить безпека кожної шахти, метрополітену, тунелю, мосту і підземного укриття, тож сьогодні попит на маркшейдерів зростає швидше, ніж на більшість цифрових професій, повідомляє пресслужба "Метінвесту".

Маркшейдер – це інженер-аналітик, який займається просторовими вимірами, створює 3D-моделі підземних об’єктів, контролює деформації ґрунтів і конструкцій, розраховує напрямки розробки родовищ або будівництва. Його завдання – забезпечити точність до міліметра, адже будь-яка похибка може коштувати безпеки цілих споруд.

Зараз в Україні тільки один університет готує маркшейдерів повного циклу, від бакалавра до PhD – це "Метінвест Політехніка". Програма навчання тут поєднує академічну підготовку з реальною виробничою практикою.

Студенти з першого курсу вивчають спеціальні дисципліни – геодезію, гірничу графіку, картографію, 3D-моделювання, роботу з геоінформаційними системами. У навчальному процесі використовують дрони, лазерні сканери, тахеометри, GPS-станції – обладнання, яке застосовується на сучасних гірничих і будівельних підприємствах.

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До викладання залучені фахівці з міжнародним досвідом – зокрема, PhD Марина Батур, випускниця Стамбульського технічного університету, викладає англійською та ділиться практикою використання маркшейдерських технологій у Туреччині та ЄС.

"Це не просто навчання, а інвестиція в майбутнє української гірничої галузі. Студенти працюють із сучасними інструментами та отримують практичні знання, які одразу можна застосувати на виробництві", – каже вона.

Практика студентів проходить на підприємствах "Метінвесту" – у кар’єрах, шахтах і металургійних комбінатах. Там вони вчаться проводити підземні виміри, контролювати стійкість порід і координувати будівництво підземних об’єктів.

Маркшейдери потрібні не лише в гірничій галузі, а й у будівництві метро, мостів, підземних укриттів, тунелів, у логістичних і промислових проєктах. Їхні навички стають дедалі важливішими під час масштабної відбудови України.

"Попит на маркшейдерів зростає, бо досвідчених фахівців стає менше, а без них не може працювати жодне гірничо-металургійне підприємство. Після війни професія отримає нове дихання і стане ключовою для відновлення країни", – додає магістр "Метінвест Політехніки" Ігор Кириченко.

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Виш "Метінвест Політехніка" відкрила компанія "Метінвест". Головні напрями навчання – металургія, гірництво, енергетика, ІТ, робототехніка, екологічна інженерія. За п’ять років навчання тут розпочали вже понад 1330 студентів, а понад 267 випускників уже працюють у промисловості.

У виші викладають 140 науковців, 92% із них – кандидати чи доктори наук. Стажування студенти вишу проходять у Болгарії, Італії, Австрії, також у "Метінвест Політехніки" заключене партнерство з Danieli, Siemens та Microsoft.

Крім того, "Метінвест Політехніка" створює можливості для ветеранів: нині тут навчаються 52 захисники України, у тому числі співробітники "Метінвесту". Для них діє спрощена процедура вступу, мовні курси, менторські програми та адаптаційні тренінги.