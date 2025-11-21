МВФ поки не вимагатиме від України введення акцизу на солодкі напої, – Гетманцев
Міжнародний валютний фонд поки не буде вимагати від України запровадження акцизу на солодкі напої, який, за задумом уряду, мав стати додатковим джерелом надходження в державний бюджет у 2026 році.
Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
"Щойно провів ще одну зустріч із колегами з МВФ. Обговорили складні рішення, які вони розробили разом з Міністерством фінансів та Кабінетом Міністрів. Деякі пропозиції – як акциз на солодку воду – поки що вдалося зняти", – заявив Гетманцев.
Однак, за його словами, "дійсно рішення будуть непрості".
"І так, сьогодні ми дуже залежні від допомоги партнерів, яка вся зав'язана на програмі з МВФ. Чекаємо угоди на рівні персоналу", – зазначив Гетманцев.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів врахував у проєкті державного бюджету на 2026 рік надходження від оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи (так званий "податок на OLX"), а також акцизу на солодкі напої.
Зокрема, очікувалося отримати 8,5 млрд грн за рахунок ухвалення законопроєкту №9032-1 про запровадження акцизного податку на води з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин.
Зі свого боку голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа заявила, що в парламенті може забракнути голосів за пропонзицю запровадити акциз на солодкі напої, який уряд розглядає як додаткове джерело для збільшення доходів бюджету у 2026 році.
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https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c77z7leg0r3o
шо за бред...
Кількість жирних потроху наближається до СШАстів!
У солодкому напої людина не розуміє скільки цукру, і споживаю його надлишок. Того й краще водичка тепла, А якщо вже кортить солоденького то цукерка на додачу.
А не кілька ложок цукру три краплі соку і підсилювачі смаку і запаху з ароматизаторами!
І взагалі ти компот дома давно варив?
Без цукру!
але!!!
мені 52 а не 5
я розберусь якось без держави шо мені їсти, ок?
оце припіздента зебіли обрали в 2019
Що до них є питання, в плані шкідливості, але цукор більш шкідливий.
І взагалі, купи ягод і звари компот без цукру. Обходиться 5....10 грн літр.!
Змушувати то є совок. Хочете щоби пили обманки, то дотуйтє і робіть дешевше.
І взагалі ті акцизи зло. Он як з податком на тютюнові вироби. Підсадили людей на айкоси, тобто відходи від справжнього тютюну. І дотепер в нормальних країнах як курили справжній табак, так і курять, а вам відходи. Собі забрали вершки, вам залишили корєшки.
Так і з цукром. Справжнє повивозять, а тут буде шмурдяки з китайською хімозою.
А в плані шкідливості, так і протикоронавірусні шмурдяки спочатку були безпечні, а потім як повилазило волосся, безпліддя і імпотенція.
Власне такий податок уже введений і збирається. Називається податок на викиди вуглекислого газу. По суті це дихання промисловості. І більше того казочка про про глобальне потеплення від викидів вуглекислого газу це брехня. Так же як і казочка про вирубку лісів.
Бо чим більше викиди вуглекислого газу тим інтенсивніше ростуть рослини, аліс - це відновлювальний ресурс він іще росте і плакати за зрубаним лісом те саме що плакати за скошеним сіном.