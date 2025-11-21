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Новини Фінансова допомога від МВФ
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МВФ поки не вимагатиме від України введення акцизу на солодкі напої, – Гетманцев

МВФ поки не вимагатиме від України введення акцизу на солодкі напої

Міжнародний валютний фонд поки не буде вимагати від України запровадження акцизу на солодкі напої, який, за задумом уряду, мав стати додатковим джерелом надходження в державний бюджет у 2026 році.

Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Щойно провів ще одну зустріч із колегами з МВФ. Обговорили складні рішення, які вони розробили разом з Міністерством фінансів та Кабінетом Міністрів. Деякі пропозиції – як акциз на солодку воду – поки що вдалося зняти", – заявив Гетманцев.

Однак, за його словами, "дійсно рішення будуть непрості".

"І так, сьогодні ми дуже залежні від допомоги партнерів, яка вся зав'язана на програмі з МВФ. Чекаємо угоди на рівні персоналу", – зазначив Гетманцев.

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Нагадаємо, Кабінет Міністрів врахував у проєкті державного бюджету на 2026 рік надходження від оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи (так званий "податок на OLX"), а також акцизу на солодкі напої.

Зокрема, очікувалося отримати 8,5 млрд грн за рахунок ухвалення законопроєкту №9032-1 про запровадження акцизного податку на води з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин.

Зі свого боку голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа заявила, що в парламенті може забракнути голосів за пропонзицю запровадити акциз на солодкі напої, який уряд розглядає як додаткове джерело для збільшення доходів бюджету у 2026 році.

Автор: 

акциз (319) МВФ (1812) податки (2853) допомога (1806) Гетманцев Данило (591)
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Топ коментарі
+11
краще б МВФ вимагав би гнати нах...гетьманцева потвору подалі від себе
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21.11.2025 15:59 Відповісти
+10
у сап набу сбу дбр нема питань до гетманцева?
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21.11.2025 16:00 Відповісти
+5
а на воду коли
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21.11.2025 16:02 Відповісти
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краще б МВФ вимагав би гнати нах...гетьманцева потвору подалі від себе
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21.11.2025 15:59 Відповісти
у сап набу сбу дбр нема питань до гетманцева?
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21.11.2025 16:00 Відповісти
не всі "плівки" ще прослухали ..
Поки що немає!
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21.11.2025 16:15 Відповісти
поки... от же ж тварина невгамовна
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21.11.2025 16:01 Відповісти
а на воду коли
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21.11.2025 16:02 Відповісти
достатньо, що МВФ радить знову знецінити гривню, контрольовано, бо грошей не вистачає, оскільки війна продовжуватиметься в 2026 р, а репараційного кредиту Україні давати ніхто не збирається, бо переговори про це зайшли в глухий кут. То ж українці загалом стануть знову біднішими, а якщо точніше, біднішими стануть ті, що й так бідні.

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c77z7leg0r3o
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21.11.2025 16:13 Відповісти
Ну повна дурня...Якісь солодкі напої,на які не ввели акциз і ми повинні скакати від щастя...Це ж все роблять приватні фірми,це їх прибуток і податок з нього і близько не зрівняється з сумами вкраденими тим же Міндічем.З того анонсу одна лиш думка - коли вже розкуркулять самого Гєтманцева?
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21.11.2025 16:18 Відповісти
Гнати цього "манцева" геть, і слідом весь уряд зелених "слуг".
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21.11.2025 16:54 Відповісти
Уявляю собі, МВФ керує акцизом на солодкі напої. Зе мразота знову бреше. МВФ потрібні макропоказники, для подальшої вигідної виключно для МВФ співпраці.
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21.11.2025 17:45 Відповісти
я не розумію, це шо налог на цукор чи що????
шо за бред...
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21.11.2025 18:53 Відповісти
На цукор який вже в напої. Згодом буде на газ яким газують воду. Доречі, це не жарт. Сінгапур цим преться. Мовляв, солодка і газована вода дуже шкідливі тому за шкоду яку ви заподієте самі собі потрібно заплатити державі.
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21.11.2025 19:54 Відповісти
та яке ваше собаче діло шо я хаваю падлюки ви срані???
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21.11.2025 21:09 Відповісти
Ти школярів давно бачив?
Кількість жирних потроху наближається до СШАстів!
У солодкому напої людина не розуміє скільки цукру, і споживаю його надлишок. Того й краще водичка тепла, А якщо вже кортить солоденького то цукерка на додачу.
А не кілька ложок цукру три краплі соку і підсилювачі смаку і запаху з ароматизаторами!
І взагалі ти компот дома давно варив?
Без цукру!
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21.11.2025 23:58 Відповісти
варив, вчора, з яблук та винограду
але!!!
мені 52 а не 5
я розберусь якось без держави шо мені їсти, ок?
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22.11.2025 04:18 Відповісти
МВФ ничего не можете требовали от Украины, тем более акцизы!!!
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21.11.2025 20:38 Відповісти
А узькоязичномум що до України?
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21.11.2025 21:20 Відповісти
Да, тут место только украиномовным патриотам, таких как янукович, табачник, Герман, лукаш, королевская, порошенко, свинарчук, зеленский, миндич, Bogdan, вот эта вся перхоть *********** украиноязычная, которая ****** и ******!!!😆🤪😂🤣😵‍💫🤗🤡
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22.11.2025 10:54 Відповісти
Іди до біса
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22.11.2025 10:58 Відповісти
Ага, то война из-за русскоязычных или вот этих украиномовных воров, убийц, лжецов, коррупционеров в Украине?!🤔
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22.11.2025 11:26 Відповісти
За цієї "влади" рано чи пізно постане питання введення акцизів на хліб! А українці повинні зникнути, так вони вирішили.
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21.11.2025 22:20 Відповісти
у нас і так податки 60 % від заробленого, так ще і акциз на все поставлять
оце припіздента зебіли обрали в 2019
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21.11.2025 22:21 Відповісти
Це лише призведе до того, шо замість справжнього цукру в напої будуть хімічні підсолоджувачі. Хто від цього постраждає? Споживач і виробник цукру, бо ж Україна - цукрова країна. А виробники напоїв і хімічних сполук лише виграють. Але врешті решт, отой акциз таки повісять на шию.
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21.11.2025 22:50 Відповісти
Саме для цього цей податок і зроблений. Щоб змусити виробників переходити на цукрозамінники.
Що до них є питання, в плані шкідливості, але цукор більш шкідливий.
І взагалі, купи ягод і звари компот без цукру. Обходиться 5....10 грн літр.!
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22.11.2025 00:00 Відповісти
Я добре відчуваю різницю між справжніми цукрами і хімозою. Для мене різниця між червоною колою і зіро, аж надто очевидна. В справжній там навіть консистенція трохи плотніша, суцільніша, густіша.

Змушувати то є совок. Хочете щоби пили обманки, то дотуйтє і робіть дешевше.

І взагалі ті акцизи зло. Он як з податком на тютюнові вироби. Підсадили людей на айкоси, тобто відходи від справжнього тютюну. І дотепер в нормальних країнах як курили справжній табак, так і курять, а вам відходи. Собі забрали вершки, вам залишили корєшки.

Так і з цукром. Справжнє повивозять, а тут буде шмурдяки з китайською хімозою.

А в плані шкідливості, так і протикоронавірусні шмурдяки спочатку були безпечні, а потім як повилазило волосся, безпліддя і імпотенція.
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22.11.2025 03:07 Відповісти
Треба ввести налог на повітря.При чому окремо на вдих і видих. А ще на сіль,воду і дурні думки про владу. Але є питання ,як ці думки контролювати , тому простіше ввести налог на будь які думки. Тільки побачила камера спостереження на вулиці проблеск думки в очах громадянина , зразу зафіксувала ,і налог , як штраф.
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21.11.2025 23:20 Відповісти
Сміх скрізь сльози. До того йде.

Власне такий податок уже введений і збирається. Називається податок на викиди вуглекислого газу. По суті це дихання промисловості. І більше того казочка про про глобальне потеплення від викидів вуглекислого газу це брехня. Так же як і казочка про вирубку лісів.
Бо чим більше викиди вуглекислого газу тим інтенсивніше ростуть рослини, аліс - це відновлювальний ресурс він іще росте і плакати за зрубаним лісом те саме що плакати за скошеним сіном.
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22.11.2025 00:03 Відповісти
приснился мне сон- выходит германцев из своего дома во Франции в Париже и его сбивает пьяный русский турист на арендованной американской машине!
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22.11.2025 04:59 Відповісти

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