МВФ поки не вимагатиме від України введення акцизу на солодкі напої, – Гетманцев

Міжнародний валютний фонд поки не буде вимагати від України запровадження акцизу на солодкі напої, який, за задумом уряду, мав стати додатковим джерелом надходження в державний бюджет у 2026 році.

Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Щойно провів ще одну зустріч із колегами з МВФ. Обговорили складні рішення, які вони розробили разом з Міністерством фінансів та Кабінетом Міністрів. Деякі пропозиції – як акциз на солодку воду – поки що вдалося зняти", – заявив Гетманцев.

Однак, за його словами, "дійсно рішення будуть непрості".

"І так, сьогодні ми дуже залежні від допомоги партнерів, яка вся зав'язана на програмі з МВФ. Чекаємо угоди на рівні персоналу", – зазначив Гетманцев.

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Нагадаємо, Кабінет Міністрів врахував у проєкті державного бюджету на 2026 рік надходження від оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи (так званий "податок на OLX"), а також акцизу на солодкі напої.

Зокрема, очікувалося отримати 8,5 млрд грн за рахунок ухвалення законопроєкту №9032-1 про запровадження акцизного податку на води з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин.

Зі свого боку голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа заявила, що в парламенті може забракнути голосів за пропонзицю запровадити акциз на солодкі напої, який уряд розглядає як додаткове джерело для збільшення доходів бюджету у 2026 році.