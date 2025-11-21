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Новини
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Більше половини надходжень до держбюджету забезпечили 4 сектори економіки, – податкова. ПЕРЕЛІК

Більше половини надходжень у бюджет забезпечили 4 сектори економіки

Більше половини загальних надходжень зведеного бюджету України за січень-жовтень цього року забезпечили чотири сектори економіки.

Про це повідомила в.о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

Так, лідерами за сумами сплачених платежів стали:

  • переробна промисловість – 17,7%,
  • оптова й роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів – 16,7%,
  • державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – 12,2%,
  • фінансова й страхова діяльність – 8,7%.

Порівняно з аналогічним періодом 2024 року найбільше зростання податкових надходжень зафіксовано у галузях:

  • переробної промисловості – на 27% (+63,7 млрд грн),
  • оптової та роздрібної торгівлі – на 25,9% (+58 млрд грн),
  • державного управління й оборони; обов'язкового соціального страхування – на 28,1% (+45,3 млрд грн),
  • постачання електроенергії, газу, пари й кондиційованого повітря – на 27,9% (+21,7 млрд грн).

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Як повідомлялося, кількість заблокованих податкових накладних в Україні з початку цього року суттєво зменшилася: показник скоротився в 4 рази та наразі становить 0,2%.

До того стало відомо, що запуск автоматизованої системи вже дозволив стягнути понад 100 млн грн податкового боргу з юридичних осіб.

Перед тим повідомлялося, що платники податків в Україні протягом січня-жовтня цього року перерахували 537,3 млрд грн єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

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бюджет (2177) податки (2854) Державна податкова служба (521)
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А Міндіч? Він шо, податки не сплачував? А таке чесне облича. От негідник. Може він випадково забув сплатити? Чисто випадково? А його друг Вова про це і не знав зовсім.
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21.11.2025 18:21 Відповісти
З часу появи в Урядовому кварталі, у 2019 році, громадянина зеленського, в Україні почала формуватися ієрархічно організована злочинна група осіб(ОЗГ) в органах державної влади та ВРУ, яка підпорядкована структурам фсб(мертвечук з сівковичем та деркачем)!! Це особливо чітко стало видно, як Українцям, так і Західним Партнерам України, після вчиненням ОЗГ цілої низки злочинів проти Конституції та Законів України, з метою виведення від покарання убивць Українців з 2014 року, - вагнерівців ****** та беркутівців, організації втечі за кордон осіб з ригоАНАЛІВ !!

Останні події, за участю ОЗГ у 2025 році, призвели до Конституційної кризи та висвітленню участі осіб з Уряду в масштабній корупційній схемі, в ряді стратегічних галузей економіки України та нанесенню значної шкоди Національній безпеці України!! Карати треба, всю верхівку привладних осіб, які роблять вид, що воно цього не знали під час московської війни!!
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21.11.2025 18:29 Відповісти
О!І я так гдаю...а малий та середьній треба знищіти втщеньть
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21.11.2025 18:35 Відповісти

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