Більше половини надходжень до держбюджету забезпечили 4 сектори економіки, – податкова. ПЕРЕЛІК
Більше половини загальних надходжень зведеного бюджету України за січень-жовтень цього року забезпечили чотири сектори економіки.
Про це повідомила в.о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.
Так, лідерами за сумами сплачених платежів стали:
- переробна промисловість – 17,7%,
- оптова й роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів – 16,7%,
- державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – 12,2%,
- фінансова й страхова діяльність – 8,7%.
Порівняно з аналогічним періодом 2024 року найбільше зростання податкових надходжень зафіксовано у галузях:
- переробної промисловості – на 27% (+63,7 млрд грн),
- оптової та роздрібної торгівлі – на 25,9% (+58 млрд грн),
- державного управління й оборони; обов'язкового соціального страхування – на 28,1% (+45,3 млрд грн),
- постачання електроенергії, газу, пари й кондиційованого повітря – на 27,9% (+21,7 млрд грн).
Як повідомлялося, кількість заблокованих податкових накладних в Україні з початку цього року суттєво зменшилася: показник скоротився в 4 рази та наразі становить 0,2%.
До того стало відомо, що запуск автоматизованої системи вже дозволив стягнути понад 100 млн грн податкового боргу з юридичних осіб.
Перед тим повідомлялося, що платники податків в Україні протягом січня-жовтня цього року перерахували 537,3 млрд грн єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
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