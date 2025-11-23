Nokia збирається інвестувати $4 мільярди в штучний інтелект у США

Фінська компанія Nokia заявила, що планує інвестувати $4 млрд у США, зосередившись на дослідженнях, розробках та виробництві, щоб стимулювати прогрес у мережевому зв'язку на основі штучного інтелекту.

Як пише Reuters, фінський виробник телекомунікаційного обладнання заявив, що $3,5 млрд інвестицій будуть виділені на дослідження та розробки,а $500 млн інвестують у виробництво та капітальні витрати в таких штатах, як Техас, Нью-Джерсі та Пенсильванія.

Nokia, яка керує понад десятком об'єктів у Північній Америці та володіє Bell Labs у Нью-Джерсі, представила нову стратегію, спрямовану на оптимізацію операцій із акцентом на штучний інтелект.

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що раніше в жовтні Nokia була однією з тем, що обговорювалися з президентом США Дональдом Трампом на зустрічі в Білому домі.

Зазначається, що перенесення виробництва до США також пов’язано з прагненням пом’якшити торговельні ризики, які виникають через тарифи та ослаблення долара.

Окрім того, у США немає великого місцевого виробника телекомунікаційного обладнання, відтак основними варіантами залишаються іноземні компанії Nokia, Ericsson та Samsung.

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Як повідомлялося, в 2023 році фінський виробник телекомунікаційного обладнання Nokia приєднався до податкової та правової системи для технологічного бізнесу в Україні "Дія.City".

У 2024 році фінська компанія HMD Global оголосила про припинення випуску смартфонів під культовим брендом Nokia, який вже став історією світового ринку мобільних пристроїв. Ранішекомпанія визначилася зі створенням нового бренду HMD (Human Mobile Devices) та планами на випуск пристроїв під цією назвою. Таким чином, усі майбутні смартфони, планшети та TWS-навушники від HMD Global будуть представлені під брендом HMD.

У травні 2025 року компанії Huawei і Nokia отримали дозвіл на тестування зв'язку 5G у трьох містах України.