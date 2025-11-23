"Зимова підтримка": Заяви на отримання 6500 гривень за два дні подали вже 150 тисяч українців

Уже понад 150 тис. українців подали заявки через "Дію" на виплату 6 500 грн для вразливих категорій громадян у межах "Зимової підтримки".

Як нагадала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, це допомога для тих, хто найбільше потребує підтримки в складний зимовий період.

"Заявку можна подати до 17 грудня 2025 року – онлайн через "Дію" або офлайн у відділенні Пенсійного фонду. Використати кошти можна протягом 180 днів на найнеобхідніше: теплий одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни", – зазначилв Свириденко.

Як повідомлялося, в Україні з 21 листопада розпочався прийом заявок на отримання одноразової грошової допомоги в розмірі 6500 грн для громадян, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах.

Зимова підтримка від уряду

Нагадаємо, Кабінет Міністрів затвердив механізм виплати 1000 грн кожному українцю, незалежно від його доходів, у межах анонсованої президентом Володимиром Зеленським програми "Зимова підтримка".

Як повідомили в Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності, на фінансування виплат до кінця року виділили 11 млрд грн, це дозволить виплатити по 1000 грн для 11 млн українців.

У Мінсоцполітики фактично підтвердили, що на виплату "зимової тисячі" спрямували з програм соціальної підтримки громадян, які потребіють допомоги.

"Проаналізувавши виконання чинних програм соціальної підтримки, Мінсоцполітики перерозподілило зекономлені кошти та обʼєднало їх в єдину програму – "Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини", – повідомили в Мінсоцполітики.

До того, у жовтні, Кабмін вже анонсував програму "Тепла зима", яка передбачає виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 6500 грн окремим соціально вразливим категоріям осіб для проходження зимового періоду 2025/26 року.

Загалом по 6500 грн до кінця року планують виплатити для понад 660 тис. осіб. На це спрямують 4,3 млрд грн із держбюджету. Переважно, йдеться про дітей із малозабезпечених сімей (335,86 тис.) та дітей внутрішньо переміщених осіб (252,9 тис.).