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Новини
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НБУ оприлюднив рейтинг найприбутковіших банків. Хто увійшов до списку?. ПЕРЕЛІК

НБУ оприлюднив рейтинг найприбутковіших банків. Хто увійшов до списку?

Державний "Приватбанк" за підсумками трьох кварталів цього року збільшив чистий прибуток порівняно з аналогічним періодом минулого року на 4,7% – до 50,63 млрд грн, що склало 42,4% від усього фінансового результату банківської системи.

Про це свідчать дані Національного банку України, передає Інтерфакс-Україна.

До трійки лідерів увійшли ще один держбанк – "Ощадбанк" – із чистим прибутком 13,88 млрд грн, що на 17,3% більше показника дев'яти місяців минулого року, а також "Райффайзен Банк" – 7,33 млрд грн, що на 19,2% більше за показник минулого року.

У першій п’ятірці найприбутковіших банків державний "Укрексімбанк" утримав четверту позицію з чистим прибутком 6,96 млрд грн, що на 18,5% більше, ніж торік, а п'ятим став "Універсал Банк" (mono) із результатом 5,10 млрд грн, який зріс на 27,7% у річному вимірі.

"Універсал Банк" також у третьому кварталі цього року за розміром загальних активів обійшов "Укрсиббанк" та зайняв сьому позицію за цим показником на ринку серед 60 банків.

Позиції з шостої до десятої зайняли банки, чиї фінансові результати за три квартали 2025 року знизилися у річному порівнянні.

Шосте місце в списку посів ПУМБ із чистим прибутком 4,79 млрд грн, що на 7,6% менше, ніж торік, тоді як "Укрсиббанк" через зниження прибутку на 18,5% перемістився на сьому позицію з результатом 4,11 млрд грн, а восьмим став "ОТП Банк", який скоротив фінансовий результат на 6,5% – до 3,9 млрд грн.

Дев'яту та десяту позиції серед найприбутковіших банків за підсумками трьох кварталів року посіли відповідно державний "Укргазбанк" із результатом 3,90 млрд грн (-16,5%) та "Креді Агріколь Банк" із прибутком 3,63 млрд грн (-29,0%).

Більше 1 млрд грн чистого прибутку заробили за підсумками дев'яти місяців цього року ще п'ять банків: "Сітібанк" – 3,18 млрд грн (-13,8%), державний "Сенс Банк" – 2,64 млрд грн (-21,9%), банк "Південний" – 2,11 млрд грн (+7,9%), "А-Банк" – 1,22 млрд грн (+21,3%) та "Кредобанк" – 1,1 млрд грн (-11,0%).

Зі збитком перші дев’ять місяців 2025 року завершили 11 із 60 банків.

Зокрема найбільший збиток отримав виведений з ринку на початку листопада "РВС Банк" – 139,6 млн грн проти 10,6 млн грн прибутку торік, активи фінустанови впали за рік на 63% – до 1,65 млрд грн.

Другим за величиною втрат став націоналізований "ПІН Банк" – 44 млн грн, який за дев'ять місяців минулого року також отримав збиток 34,9 млн грн. Замкнув трійку банк "Альянс" з 42,6 млн грн збитку, який за три квартали минулого року отримав 51 млн грн прибутку.

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Раніше повідомлялося, що за підсумками роботи у січні-вересні 2025 року платоспроможні банки отримали 119,4 млрд грн чистого прибутку, що на 1,9% вище показника за аналогічний період попереднього року.

Нагадаємо, у жовтні Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №14097, який передбачає підвищення ставки податку на прибуток банків у 2026 році до 50%. Також забороняється зменшення фінансового результату до оподаткування на суму збитків минулих періодів.

Очікується, що це має додатково принести 15-23 млрд грн до держбюджету у 2026 році і близько 5 млрд грн – у 2027 році.

Нагадаємо, за 2024 рік банки отримали 91 млрд грн чистого прибутку.

Автор: 

банки (7232) НБУ (9740) прибуток (1805) рейтинг (996)
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кому війна, а кому мати рідна!!!!
ой, у нас такі гарні банки! збільшили свої прибутки!

самий час роздати різдвяну тищу від зе!скомороха!
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24.11.2025 16:39 Відповісти
Прибутковий на 2,64 млрд грн і державний "Сенс Банк" - це той самий банк, яерез якого міндічгейтці качали свої хабарі та готівку $ з США?
Перевірився в гуглі - саме той...
Хороший рейтинг...
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24.11.2025 17:34 Відповісти
Шановна редакціє ! Немає вже у нас державних банків, крім НБ.
Є банки у державні власності.
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24.11.2025 17:51 Відповісти
Приват заробляє на пенсіонерах,не платить по залишках на рахунках,а дрібних купюр в банкомат не загружає
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24.11.2025 18:30 Відповісти

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