НБУ оприлюднив рейтинг найприбутковіших банків. Хто увійшов до списку?. ПЕРЕЛІК

Державний "Приватбанк" за підсумками трьох кварталів цього року збільшив чистий прибуток порівняно з аналогічним періодом минулого року на 4,7% – до 50,63 млрд грн, що склало 42,4% від усього фінансового результату банківської системи.

Про це свідчать дані Національного банку України, передає Інтерфакс-Україна.

До трійки лідерів увійшли ще один держбанк – "Ощадбанк" – із чистим прибутком 13,88 млрд грн, що на 17,3% більше показника дев'яти місяців минулого року, а також "Райффайзен Банк" – 7,33 млрд грн, що на 19,2% більше за показник минулого року.

У першій п’ятірці найприбутковіших банків державний "Укрексімбанк" утримав четверту позицію з чистим прибутком 6,96 млрд грн, що на 18,5% більше, ніж торік, а п'ятим став "Універсал Банк" (mono) із результатом 5,10 млрд грн, який зріс на 27,7% у річному вимірі.

"Універсал Банк" також у третьому кварталі цього року за розміром загальних активів обійшов "Укрсиббанк" та зайняв сьому позицію за цим показником на ринку серед 60 банків.

Позиції з шостої до десятої зайняли банки, чиї фінансові результати за три квартали 2025 року знизилися у річному порівнянні.

Шосте місце в списку посів ПУМБ із чистим прибутком 4,79 млрд грн, що на 7,6% менше, ніж торік, тоді як "Укрсиббанк" через зниження прибутку на 18,5% перемістився на сьому позицію з результатом 4,11 млрд грн, а восьмим став "ОТП Банк", який скоротив фінансовий результат на 6,5% – до 3,9 млрд грн.

Дев'яту та десяту позиції серед найприбутковіших банків за підсумками трьох кварталів року посіли відповідно державний "Укргазбанк" із результатом 3,90 млрд грн (-16,5%) та "Креді Агріколь Банк" із прибутком 3,63 млрд грн (-29,0%).

Більше 1 млрд грн чистого прибутку заробили за підсумками дев'яти місяців цього року ще п'ять банків: "Сітібанк" – 3,18 млрд грн (-13,8%), державний "Сенс Банк" – 2,64 млрд грн (-21,9%), банк "Південний" – 2,11 млрд грн (+7,9%), "А-Банк" – 1,22 млрд грн (+21,3%) та "Кредобанк" – 1,1 млрд грн (-11,0%).

Зі збитком перші дев’ять місяців 2025 року завершили 11 із 60 банків.

Зокрема найбільший збиток отримав виведений з ринку на початку листопада "РВС Банк" – 139,6 млн грн проти 10,6 млн грн прибутку торік, активи фінустанови впали за рік на 63% – до 1,65 млрд грн.

Другим за величиною втрат став націоналізований "ПІН Банк" – 44 млн грн, який за дев'ять місяців минулого року також отримав збиток 34,9 млн грн. Замкнув трійку банк "Альянс" з 42,6 млн грн збитку, який за три квартали минулого року отримав 51 млн грн прибутку.

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Раніше повідомлялося, що за підсумками роботи у січні-вересні 2025 року платоспроможні банки отримали 119,4 млрд грн чистого прибутку, що на 1,9% вище показника за аналогічний період попереднього року.

Нагадаємо, у жовтні Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №14097, який передбачає підвищення ставки податку на прибуток банків у 2026 році до 50%. Також забороняється зменшення фінансового результату до оподаткування на суму збитків минулих періодів.

Очікується, що це має додатково принести 15-23 млрд грн до держбюджету у 2026 році і близько 5 млрд грн – у 2027 році.

Нагадаємо, за 2024 рік банки отримали 91 млрд грн чистого прибутку.