Українці цього року сплатили понад 200 мільйонів податку за елітні автомобілі. Які регіони в лідерах?

До місцевих бюджетів України протягом січня-жовтня цього року сплачено 200,4 млн грн транспортного податку. Це на 2,6 % (або +5,1 млн грн) більше відповідного періоду минулого року.

Як повідомили в Державній податковій службі, фізичні особи перерахували 97,8 млн грн, юридичні – 102,6 млн грн.

Найбільші суми отримали бюджети:

Києва – 60,2 млн грн,

Дніпропетровщини – 18,9 млн грн,

Одещини – 15,8 млн грн,

Київщини – 14,6 млн грн.

Транспортний податок – це річний податок, який сплачують власники окремих категорій легкових автомобілів. Його надходження спрямовуються до місцевих бюджетів і використовуються громадами для фінансування місцевих потреб: ремонт доріг, освітлення вулиць, благоустрій, громадська інфраструктура. Платниками є власники легкових автомобілів, із року випуску яких минуло не більше 5 років, та середньоринкова вартість яких перевищує 375 мінімальних зарплат (у 2025 році – це 3 млн грн).

Перелік автомобілів щороку формує Міністерство економіки та публікує на своєму офіційному сайті. Наразі до нього включено 1362 моделі легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню у 2025 році.

Це такі марки автомобілів: AstonMartin, Audi, Bentley, BMW, GMC, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, LandRover, Lexus, Lotus, Lincoln, McLaren, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porsche, Rolls-Royce, Toyota та інші.

Річна ставка податку фіксована – 25 тис. грн за кожен автомобіль.

Фізичні особи отримують податкове повідомлення-рішення від Держподаткової та повинні сплатити податок протягом 60 днів із дня його отримання.

Юридичні особи самостійно обчислюють податок і сплачують його щокварталу рівними частинами.

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Як повідомлялося, у жовтні українці придбали 7,8 тис. нових автомобілів, це на третину більше, ніж у жовтні 2024 року, та на 14% більше, порівняно із вереснем.

Окрім того, у жовтні українці зареєстрували понад 26,1 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з–за кордону, що на 60% більше, ніж за аналогнічний період минулого року.