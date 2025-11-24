У Мінекономіки заперечують згортання "Національного кешбеку"

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства заперечує інформацію про нібито згортання програми "Національний кешбек".

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Мінекономіки не готувало і не розглядало документів, які б передбачали припинення роботи "Національного кешбеку" у 2026 році. Оприлюднена у медіа інформація не відповідає дійсності", – зазначається у повідомленні.

Водночас у міністерстві стверджують, що зміни щодо тривалості програми, ухвалені Кабміном 22 листопада, стосуються "технічного перерозподілу коштів і не є рішенням про скорочення фінансування чи згортання програми".

"У разі будь-яких рішень, які можуть впливати на роботу програми, громадськість буде поінформована завчасно та в повному обсязі. Наразі програма триває, а всі процеси працюють у звичайному режимі", – запевнили у Мінекономіки.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів постановою №1510 від 22 листопада продовжив дію програм "Національний кешбек" та "Зимова підтримка" до 30 червня 2026 року.

Водночас уряд визначив, що нарахований за грудень 2025 року кешбек учасники програми отримають у лютому 2026 року, але лише "у разі наявності бюджетних коштів за програмою". Загалом нарахування кешбеку отримувачам у 2026 році припинять з 1 травня 2026 року, йдеться у документі.

Нагадаємо, програма "Національний кешбек" запрацювала з 2 вересня 2025 року. Вона передбачає, що покупці продукції, виробленої в Україні, зможуть отримувати від держави кешбек 10% від витрачених коштів.

Отриманий кешбек можна було витрачати на оплату комунальних послуг, транспорту та послуг мобільного зв’язку, медичних послуг, послуг спортклубів, кінотеатрів, театрів, ресторанів, книжкових магазинів, придбання страхових полісів, військових облігацій або ж допомогу ЗСУ. Максимальна сума кешбеку, яку можна отримати за місяць, – 3 тисячі гривень.

Запровадження цієї програми ще у лютому 2024 року анонсував президент Володимир Зеленський.

Детальніше про програму читайте у нашому матеріалі: "Національний кешбек: хто заробить найбільше на держпрограмі з повернення 10% від ціни вітчизняних товарів"