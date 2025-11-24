Санкції працюють: Китай підвищує ціни на експорт військових товарів для Росії

Китайські експортери підвищують ціни для російських військово-промислових покупців, оскільки санкції Заходу обмежують імпорт із інших країн.

Про це йдеться в новій доповіді Інституту нових економік Банку Фінляндії (Bofit), передає Укрінформ із посиланням на FT.

Як зазначається, ціни на експортні товари, які поставляються з Китаю до Росії, в середньому зросли на 87% у період із 2021 по 2024 рік. Водночас ціни на аналогічні товари, які поставляються в інші країни, зросли лише на 9%.

Дослідження показує, що, хоча Росія змогла використовувати китайських постачальників, щоб обійти західні обмеження на придбання товарів, які можуть мати військове застосування, хвиля санкцій, введених після повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році, призвела до зростання витрат для Кремля.

Автори дослідження зосередилися на головному проблемному моменті – торгівлі товарами, що входять до категорії "машини та механічні пристрої", яка включає велику кількість товарів, визначених як важливі для розвитку військової промисловості.

Дослідники дійшли висновку, що санкції "обмежили технологічні можливості Росії, зробивши імпорт критично важливих товарів дорожчим".

У деяких випадках виявилося, що зростання вартості імпорту з Китаю до Росії, який підлягає експортному контролю, було повністю зумовлене підвищенням цін, а не збільшенням торговельних поставок.

Так, до 2024 року імпорт китайських кулькових підшипників до Росії зріс на 76% у доларовому еквіваленті порівняно з 2021 роком. Але обсяг експорту за цей час знизився на 13%.

Дослідники також виявили значне зростання цін, що стягуються з російських імпортерів за товари, на які накладено санкції в Туреччині, причому ціни зросли на 25-55% порівняно з іншими експортними товарами.

Використовуючи дані з 14 країн, дослідники заявили, що середня ціна імпорту, що підлягає експортному контролю, зросла на 75% між 2021 і 2024 роками, тоді як для інших імпортних товарів вона залишилася незмінною.

Дослідження засвідчило, що вплив санкцій на ціни також посилюється, можливо, через те, що їх суворіше дотримання дозволило експортерам вимагати від російських клієнтів більш високих націнок.

Високопоставлений західний чиновник, відповідальний за санкції, заявив Financial Times, що хоча вони хотіли б бачити військово-промисловий комплекс Росії "відрізаним" від своїх постачальників, "обдирання" росіян китайськими компаніями є "досить хорошим результатом".

Китай раніше неодноразово заперечував надання Росії летальної зброї і заявив, що виступає проти односторонніх санкцій, які заважають бізнесу між китайськими та російськими компаніями.

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Раніше повідомлялося, що Росія та В'єтнам запровадили "бекдор"-схему розрахунків за озброєння, яка дозволяє уникати санкцій і проведення відкритих міжнародних платежів. Кредити на закупівлю російської техніки погашаються з частки прибутків В'єтнаму від спільної компанії Rusvietpetro в Сибіру, без проходження коштів через глобальну систему SWIFT.

Також стало відомо, що доставка товарів із Китаю в Росію подорожчала на 40%. Навесні та влітку тарифи на доставку вантажів із Китаю знижувалися через загальне охолодження попиту в Росії та низького сезону, але в жовтні вони почали швидке зростання: доставка контейнера багатьом обходиться вже на 40% дорожче, ніж у вересні, а в листопаді очікується нова хвиля підвищення цін.