Доставка товарів із Китаю в Росію подорожчала на 40%

Доставка товарів із Китаю до Росії різко дорожчає через пробки в Казахстані. Окрім того, ситуацію посилили припинення роботи двох великих морських перевізників та наближення зими.

На це скаржаться російські транспортні компанії та імпортери, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, навесні та влітку тарифи на доставку вантажів із Китаю знижувалися через загальне охолодження попиту в Росії та низького сезону, але в жовтні вони почали швидке зростання: доставка контейнера багатьом обходиться вже на 40% дорожче, ніж у вересні, а в листопаді очікується нова хвиля підвищення цін.

Зійшлося відразу кілька важливих факторів: традиційне пожвавлення торгівлі з осені, підготовка до складних зимових умов роботи, затримки автомобільних і залізничних вантажів через огляди в Казахстані, зростання витрат на залізничне перевезення, а також зупинка роботи двох великих морських ліній – дубайської компанії CStar Line і її наступника, китайської STF Shipping.

За даними Tradest, вже зараз у порівнянні з вереснем витрати на доставку контейнера на 40 футів із Шанхаю до Москви морем та залізницею через Далекий Схід зросли на $600, до $5,3 тис., безпосередньо залізницею – на $1 тис., до $5,4 тис., доставка єврофури автотранспортом подорожчала на ту ж таки $1 тис. (до $10,5 тис.).

Для багатьох доставка дорожчала ще сильніше, бо до цих офіційних ставок у жовтні додалися витрати на "об'їзд пробок" у Казахстані. З початку вересня російська сторона посилила перевірки на кордоні, збільшила кількість контейнерів, що оглядаються, щоб зупинити потік сірого імпорту і контрабанди, що надходить через Казахстан і Киргизстан з Китаю.

У результаті на прикордонних переходах спочатку стали тисячі фур, а потім загальмувався і рух поїздів із контейнерами. Причому в пробках стоять не лише вантажі "карго" (без повного комплекту документів), а й оформлені за всіма правилами.

Декілька імпортерів розповіли, що чекали на свої "білі" вантажі майже два місяці, а у "сірих" імпортерів контейнери намертво стали в пробку.

Зрештою з'явилися посередники, які пропонують за доплату близько $700-1000 за контейнер зробити так, щоб він швидко пройшов кордон.

Окрім того, митниця Казахстану теж посилила перевірки вантажів на кордоні з Китаєм, і деякі логісти вже вимагають від своїх клієнтів доплатити за витрати, що виникли через це.

У листопаді суттєве зростання ставок продовжиться, впевнені логісти та імпортери. Крім перерахованих проблем позначиться сезонний чинник.

Зростання витрат на доставку помітно позначиться на ціні товарів, попередили імпортери. Але ціни підскочать ще сильніше, якщо в Росію перестане проходити "карго", що забезпечує продавців на маркетплейсах дешевим одягом, взуттям, товарами для дому та гаджетами.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Раніше повідомлялося, що в Росії різко скоротилася кількість нових брендів: із січня по вересень 2025 року вийти на ринок РФ вирішили 27 марок, що раніше не були представлені, – це на 37,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

До того стало відомо, що Європейський Союз продовжує відігравати помітну роль у зовнішній торгівлі Росії навіть із урахуванням санкцій, запроваджених за розв'язану РФ повномасштабну війну проти України. Так, у 2024 році ЄС опинився на третій сходинці у списку найбільших партнерів Росії.

Перед тим повідомлялося, що Євросоюз хоче знайти нові шляхи для торгівлі з Азією в обхід Росії.