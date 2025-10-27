Кількість нових брендів, що вийшли на ринок Росії, за рік упала майже на 40%

У Росії різко скоротилася кількість нових брендів: із січня по вересень 2025 року вийти на ринок РФ вирішили 27 марок, що раніше не були представлені, – це на 37,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Згідно з прогнозом аналітиків консалтингової компанії CMWP, загалом у 2025 році на ринку Росії з'являться 42 нові марки – вдвічі менше, ніж рік тому, передає The Moscow Times.

Основні причини падіння темпів виведення на російський ринок нових брендів – скорочення купівельної спроможності населення та низька доступність кредитування. Окрім цього, падає відвідуваність торгових центрів – за підсумками року вона може знизитися на 3% рік до року.

Серед брендів, які вийшли на російський ринок цього року, 48% спеціалізуються з продажу одягу. Рік до року їхня частка зросла на 12 процентних пунктів: з'явилося 13 нових марок проти 15 роком раніше.

Водночас частка магазинів парфумерії та косметики у загальній структурі відкриттів скоротилася з 12% до 4%, побутової техніки та електроніки – з 17% до 7%.

Раніше не представлених марок взуття на російському ринку цього року не з'явилося.

При цьому близько 94% нових брендів одягу спочатку представлені в рамках інтернет-торгівлі: дистрибуція йде через власні майданчики, спеціалізовані та універсальні маркетплейси.

Разом із активним розвитком ринок одягу показує й високу ротацію: за квітень-червень 2025 року в Москві припинили свою роботу 29 профільних магазинів проти 19 роком раніше, а частка таких точок у загальному обсязі закрить у торгових центрах зросла до 38%, додавши 6 п.п. рік до року. Припиняти роботу магазини змушені через зростання орендних ставок і падіння трафіку.

Раніше в жовтні повідомлялося, що рітейлери одягу та взуття продовжують згортати діяльність у Росії на тлі фінансових проблем.

Перед тим стало відомо, що фабрики в Ростовській області (Росія), що належали найбільшому російському виробнику одягу Gloria Jeans (GJ), будуть продані пов'язаній із концерном "Калашніков" компанії "Булава". Майбутній власник підприємств займається пошиттям спецодягу.

Також повідомлялося, що російський ринок виявився заповненим контрафактним взуттям: частка підробок у роздрібному продажі становить від 25 до 30%.

Окрім того,стало відомо, що імпортний одяг у Росії може подорожчати на 4-6% через підвищення ввізного мита на рівні Євразійського економічного союзу (ЄАЕС).