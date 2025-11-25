Аграрії закликали не підвищувати вантажні тарифи "Укрзалізниці": від цього програє і держава, і населення

Тарифи на залізничні вантажні перевезення мають бути прив’язані до реальної собівартості послуг незалежно від типу вантажу. Вихід аграрних вантажів із залізниці буде програшним для всіх - для "Укрзалізниці", її працівників і держави. Тому, як наголошують в аграрному бізнесі, потрібні відкритий діалог і відповідальна тарифна політика, яка збереже баланс і дасть змогу розвиватися, а не створювати штучні ризики.

Про це заявив генеральний директор "Українського клубу аграрного бізнесу" Олег Хоменко.

"Коли ми говоримо про підвищення тарифів на вантажоперевезення, потрібно чесно визнати: це не абстрактні цифри, які існують лише у звітах. Для аграрного сектору логістика становить до 15% структури собівартості, і будь-яке зростання тарифів миттєво переходить у зниження прибутковості, скорочення податкових надходжень та ускладнює виконання зобов’язань перед пайовиками. Це не дрібниці, це основа життєздатності сотень агропідприємств і тисяч українських фермерів", ‒ підкреслив він.

Хоменко звернув увагу, що підвищення тарифів не може відбуватися раптово чи одномоментно, оскільки аграрна галузь працює за виробничими циклами, має укладені форвардні контракти та заздалегідь розписані зобов’язання.

"Не можна змінювати правила гри посеред сезону. Тарифна політика має бути прогнозованою та оголошуватися завчасно, під наступний сезон, як це роблять у стабільних економічних системах. Наше завдання просте й абсолютно справедливе: привести тариф у відповідність до реальної собівартості, забезпечити прозоре, рівне ставлення до всіх вантажів та не допустити втрати аграрних перевезень, які є одним із ключових джерел наповнення економіки. Якщо аграрний вантаж піде з залізниці, програють усі ‒ і "Укрзалізниця", і її працівники, і держава", ‒ резюмував експерт.

УЗ планує підвищити тарифи на вантажні перевезення майже на 40% у наступному році, пояснюючи це потребою покрити збитки від пасажирських перевезень. Водночас профільні бізнес-асоціації попереджають про негативні наслідки такого кроку для економіки.

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За оцінками ДП "Укрпромзовнішекспертиза", підвищення тарифів може призвести до зниження ВВП на 100 млрд грн, втрати валютної виручки на 98 млрд грн, скорочення бюджетних надходжень більш ніж на 36 млрд грн та зменшення зайнятості на 76 тисяч робочих місць, із яких 26 тисяч припадатимуть на промисловість.

Як повідомлялося, У Верховній Раді закликали "Укрзалізницю" запровадити економічно обґрунтовані тарифи для всіх вантажів.

Також стало відомо, що Міжнародна торгова палата України (ICC Ukraine) звернулася до уряду із закликом не підвищувати тарифи на вантажні залізничні перевезення. У палаті зазначили, що такий крок може мати тяжкі наслідки для економіки, зокрема призвести до зменшення ВВП, втрат валютної виручки та послаблення конкурентоспроможності українського експорту.