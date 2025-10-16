Підвищення тарифів на вантажні перевезення вдарить по економічній безпеці України під час війни, – ICC Ukraine

Міжнародна торгова палата України (ICC Ukraine) закликала уряд не допустити підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення, адже таке рішення може спричинити серйозні наслідки для економіки, зокрема скорочення ВВП, втрату валютної виручки та зниження конкурентоспроможності українського експорту.

Про це йдеться у листі ICC Ukraine на адресу прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

У Міжнародній торговій палаті зауважують, що у 2024 році експорт з України зменшився до $42 млрд, тоді як імпорт зріс до $71 млрд. Це призвело до рекордного дефіциту торговельного балансу на рівні $29 млрд, або 69% від обсягу експорту. Прогноз на 2025 рік передбачає подальше погіршення ситуації – дефіцит може перевищити 100% експорту, і це критична ситуація для економіки.

ICC Ukraine зазначає, що серед ключових причин падіння експорту – висока енергоємність виробництва, інфляційний тиск і зростання логістичних витрат. На думку палати, додаткове підвищення тарифів "Укрзалізниці" лише посилить негативний ефект.

"Підвищення тарифів на 37% може скоротити ВВП на 96 млрд грн, призвести до втрат бюджету понад 36 млрд грн і зменшення валютної виручки майже на $2,4 млрд. Таким чином, підвищення тарифів суперечить державним інтересам та політиці економічної безпеки під час війни", – вказують в ICC Ukraine із посиланням на розрахунки Інституту економічних досліджень.

У торговій палаті також наголосили, що зараз "Укрзалізниця" фактично перекладає фінансування збиткових пасажирських перевезень на промисловість. Зокрема, у 2024 році збитки пасажирського сегмента перевищили 18 млрд грн, у 2025 році прогнозуються на рівні 22 млрд грн, а у 2026 році – понад 25 млрд грн.

"Перекладання цих витрат на реальний сектор економіки через підвищення вантажних тарифів означатиме новий удар по експорту, виробництву та зайнятості. Якщо державна позиція полягає у збереженні соціально доступних пасажирських тарифів, то збитки, які виникають у результаті такого рішення, мають бути повністю компенсовані з державного бюджету, як це робиться у країнах ЄС", – наголошують в ICC Ukraine.

У Міжнародній торговій палаті закликали передбачити відповідні видатки в держбюджеті 2026 року та зробити це системною практикою у наступні роки.

"Зараз ми маємо ефект "прихованого податку на експорт" – коли промисловість фінансує пасажирські збитки, втрачаючи при цьому ринки збуту, робочі місця і валютні надходження, критично необхідні для України", – зазначається у листі.

Як повідомлялося, раніше бізнес асоціації України закликали уряд передбачити у держбюджеті на 2026 рік компенсацію для "Укрзалізниці" за збиткові пасажирські перевезення, щоб уникнути чергового перекладення цих збитків на вантажовідправників.

У ЄБА також підкреслили, що ця модель крос-субсидування суперечить європейській практиці та знижує конкурентоздатність вантажовласників. Також там порадили скасувати земельний податок для "Укрзалізниці", адже його не існує у жодній розвинутій країні.