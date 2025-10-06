Збитки пасажирських перевезень "Укрзалізниці" мають покриватися з держбюджету, а не за рахунок економіки, – УСПП

Український союз промисловців і підприємців (УСПП) виступає проти практики перехресного субсидування, коли збитки пасажирських перевезень "Укрзалізниці" перекладаються на плечі бізнесу.

Про це заявив президент УСПП Анатолій Кінах, коментуючи ініціативу підвищити тарифи на вантажні перевезення залізницею на 37%, передає УНІАН.

За його словами, ефективність транспортної системи є одним із ключових факторів конкурентоспроможності української економіки, особливо в умовах війни та заблокованих морських коридорів.

"Будівництво, аграрний сектор, гірничо-металургійний комплекс – це мільйони тонн вантажів, від стабільної та передбачуваної логістики яких залежить вся економіка країни", – наголосив голова УСПП.

Кінах нагадав, що у 2022 році "Укрзалізниця" підняла вантажні тарифи на 60%, що боляче вдарило по експортоорієнтованих галузях.

"Подібні кроки без належних економічних обґрунтувань одразу знижують конкурентоспроможність нашої продукції. Ми переконали "Укрзалізницю" відмовитися від чергового підвищення на 30%, адже воно призвело б лише до негативних наслідків для економіки", – зазначив він.

Президент УСПП наголосив, що проблема збитковості пасажирських перевезень не може вирішуватися за рахунок реального сектора. На його думку, єдиний вихід із цієї ситуації – передбачити відповідні компенсації у державному бюджеті.

"Ми однозначно підтримуємо необхідність фіксації в бюджеті сум компенсацій збитків по пасажирських перевезеннях, щоби не перекладати їх на бізнес. І будемо наполягати на цьому під час усіх етапів розгляду бюджету-2026", – сказав Кінах.

Втім, на його думку, це не знімає відповідальності з "Укрзалізниці" за проведення глибокої модернізації, підвищення операційної ефективності та прозорості управління.

"Сьогодні "Укрзалізниця" фактично є державою в державі: у бізнесу немає доступу до її фінансових планів і результатів менеджменту. Це потрібно змінювати", – зауважив Кінах.

Він наголосив, що такі вимоги українського бізнесу збігаються з європейськими стандартами.

"Це означає, що транспортна політика України має відповідати європейським критеріям конкурентоспроможності, прозорості та партнерства держави й бізнесу", — підсумував він.

Як повідомлялося, раніше низка українських бізнес-асоціацій закликали уряд передбачити у держбюджеті на 2026 рік компенсацію для "Укрзалізниці" за збиткові пасажирські перевезення, щоб уникнути чергового перекладення цих збитків на вантажовідправників.

У ЄБА також підкреслили, що ця модель крос-субсидування суперечить європейській практиці та знижує конкурентоздатність вантажовласників. Також там порадили скасувати земельний податок для "Укрзалізниці", адже його не існує у жодній розвинутій країні.

Нагадаємо, у 2026 році "Укрзалізниця" планує підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 37%, щоб покрити збитки від пасажирських перевезень. Водночас, за підрахунками економістів, таке підвищення може призвести до падіння вантажної бази на 15%, що дасть лише близько 12 млрд грн додаткових доходів. Водночас, втрати для економіки складуть 96 млрд грн ВВП та 36 млрд грн податкових надходжень.