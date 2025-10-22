УКР
Новини Тарифна політика Укрзалізниці
317 2

У Раді закликали УЗ запровадити економічно обґрунтовані тарифи для всіх вантажів: руду, будматеріали, вугілля досі перевозять "у мінус"

залізниця,уз

Диференціація тарифів на вантажні перевезення завдає фінансових збитків не тільки самій "Укрзалізниці", але й державі: працює "в мінус" військовим, лікарям і вчителям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час виступу у Верховній Раді заявив нардеп від "Довіри" Сергій Вельможний.

За перше півріччя 2025 року УЗ перевезла 79,6 млн тонн вантажів, що на 11,8% менше торішнього показника. У структурі доходів компанії ключовими джерелами є експортна продукція — чорні метали і зернові. За даними експертів, вони принесли 1,13 млрд грн та 0,84 млрд грн прибутків відповідно.

Натомість збитковими залишаються руда, будматеріали, вугілля. При собівартості 50 копійок за тонно-кілометр на перевезеннях руди, цементу, вугілля держава отримує лише 41 коп., при перевезенні щебеню, піску та інших матеріалів — взагалі 35 коп. Тоді як перевезення зернових дають 54 коп/ткм, а світлих нафтопродуктів — 74 коп/ткм.

Така диференціація тарифів створює преференції для одних галузей і значні перешкоди для інших, хоча УЗ возить продукцію одними і тими ж контейнерами чи вагонами по одних і тих же коліях. Цією тарифною політикою компанія спотворює ринок, втрачає прибутковість вантажного сегмента і власні доходи.

"Наша мета — покласти край цій несправедливості та забезпечити рівні та прозорі умови доступу до вантажних залізничних перевезень для всіх суб'єктів господарювання. І це не тільки про справедливість, а й про фінансовий стан самої "Укрзалізниці", який викликає занепокоєння", — заявив Вельможний.

Раніше сама УЗ попереджала, що без підвищення тарифів на вантажоперевезення може зазнати фінансової дестабілізації. Вельможний закликав компанію підвищити тарифи саме для збиткових категорій вантажів, а не влаштовувати "зрівнялівку" для всіх, включно з прибутковими.

"Потрібна прозора формула індексації, яка би враховувала збитковість і маржинальність тих чи інших секторів, і ставила всіх у справедливі умови. Ми маємо встановити збалансований тариф, який буде пропорційним до того, хто скільки платить зараз", — додав нардеп.

Автор: 

ВР (15271) вантажі (1507) тарифи (2159) Укрзалізниця (7106)
Коментувати
Сортувати:
Невже, і нардепи з ВРУ та особи з Урядового кварталу, разом з даниловим-умеровим та помічниками ригоАНАЛІВ, прочитали хоть раз з правових справ майстром зеленським, отой

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період»

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 52, ст.318)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5502-17 № 5502-VI від 20.11.2012, ВВР, 2014, № 8, ст.88
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n107 № 1357-IX від 30.03.2021}
показати весь коментар
22.10.2025 12:15 Відповісти
А в Раді часом не збираються закликати УЗ підвищити залізничникам зарплатню хоча б просто до розмірів,адекватних цінам на харчі?!
показати весь коментар
22.10.2025 12:36 Відповісти
 
 