В Раде призвали УЗ ввести экономически обоснованные тарифы для всех грузов: руду, стройматериалы, уголь до сих пор перевозят "в минус"
Дифференциация тарифов на грузовые перевозки наносит финансовые убытки не только самой "Укрзализныце", но и государству: работает "в минус" военным, врачам и учителям.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время выступления в Верховной Раде заявил нардеп от "Довиры" Сергей Вельможный.
За первое полугодие 2025 года УЗ перевезла 79,6 млн тонн грузов, что на 11,8% меньше прошлогоднего показателя. В структуре доходов компании ключевыми источниками являются экспортная продукция - черные металлы и зерновые. По данным экспертов, они принесли 1,13 млрд грн и 0,84 млрд грн прибыли соответственно.
Зато убыточными остаются руда, стройматериалы, уголь. При себестоимости 50 копеек за тонно-километр на перевозках руды, цемента, угля государство получает лишь 41 коп. при перевозке щебня, песка и других материалов - вообще 35 коп. Тогда как перевозки зерновых дают 54 коп/ткм, а светлых нефтепродуктов - 74 коп/ткм.
Такая дифференциация тарифов создает преференции для одних отраслей и значительные препятствия для других, хотя УЗ возит продукцию одними и теми же контейнерами или вагонами по одним и тем же путям. Этой тарифной политикой компания искажает рынок, теряет прибыльность грузового сегмента и собственные доходы.
"Наша цель - положить конец этой несправедливости и обеспечить равные и прозрачные условия доступа к грузовым железнодорожным перевозкам для всех субъектов хозяйствования. И это не только о справедливости, но и о финансовом состоянии самой "Укрзализныци", которое вызывает беспокойство", - заявил Вельможный.
Ранее сама УЗ предупреждала, что без повышения тарифов на грузоперевозки может подвергнуться финансовой дестабилизации. Вельможный призвал компанию повысить тарифы именно для убыточных категорий грузов, а не устраивать "уравниловку" для всех, включая прибыльные.
"Нужна прозрачная формула индексации, которая бы учитывала убыточность и маржинальность тех или иных секторов, и ставила всех в справедливые условия. Мы должны установить сбалансированный тариф, который будет пропорциональным к тому, кто сколько платит сейчас", - добавил нардеп.
