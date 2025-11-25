"Зимова підтримка": "Укрпошта" розширила виплату 1000 гривень на всі населені пункти країни

Відсьогодні, 25 листопада, "Укрпошта" поширює виплату "Зимової підтримки" на всі села України.

Як повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, отримати допомогу можна буде в наших стаціонарних відділеннях "Укрпошти" та в понад 1850 пересувних відділень.

"Загалом завдяки "Укрпошті" "Зимова підтримка" доступна в понад 26 тис. точках присутності – зокрема там, де, крім нас та ЗСУ та ДСНС, нікого немає: Оріхів, Білопілля та інші населені пункти. Тож чекаємо наших клієнтів і, як завжди, будемо готові їм допомогти", – наголосив Смілянський.

Він додав, що на прифронтових територіях ще очікуються додаткові списки отримувачів, а повідомляти про можливість отримання допомоги будуть у міру надходження фінансування та переліків.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагадаємо, з 24 листопада у відділеннях "Укрпошти" стартували виплати 1000 грн у рамках програми "Зимова підтримка".

Зимова підтримка від уряду

Нагадаємо, Кабінет Міністрів затвердив механізм виплати 1000 грн кожному українцю, незалежно від його доходів, у межах анонсованої президентом Володимиром Зеленським програми "Зимова підтримка".

Як повідомили в Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності, на фінансування виплат до кінця року виділили 11 млрд грн, це дозволить виплатити по 1000 грн для 11 млн українців.

У Мінсоцполітики фактично підтвердили, що на виплату "зимової тисячі" спрямували з програм соціальної підтримки громадян, які потребіють допомоги.

"Проаналізувавши виконання чинних програм соціальної підтримки, Мінсоцполітики перерозподілило зекономлені кошти та обʼєднало їх в єдину програму – "Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини", – повідомили в Мінсоцполітики.

До того, у жовтні, Кабмін вже анонсував програму "Тепла зима", яка передбачає виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 6500 грн окремим соціально вразливим категоріям осіб для проходження зимового періоду 2025/26 року.

Загалом по 6500 грн до кінця року планують виплатити для понад 660 тис. осіб. На це спрямують 4,3 млрд грн із держбюджету. Переважно, йдеться про дітей із малозабезпечених сімей (335,86 тис.) та дітей внутрішньо переміщених осіб (252,9 тис.).