В Одеській області запустять завод із виробництва солі

В Одеській області на початку 2026 року запрацює стратегічне підприємство з виробництва харчової та технічної солі.

Як повідомили в Національному природному парку "Куяльницький", ТОВ "Чорноморський солезавод" будує підприємство з виробництва харчової та технічної солі в Одеській області, передає Укрінформ.

У проєкт вклали $2,8 млн, залучених через програму "5-7-9%".

Будівництво солезаводу розпочалося в 2024 році й зараз уже перебуває на завершальному етапі. Підприємство має розпочати роботу в січні 2026 року.

За попередніми підрахунками, на заводі вироблятимуть 15 тис. тонн солі за місяць.

"За допомогою фахівців із "Артемсолі" та турецької компанії SALT PLUS ми створюємо перший в Україні завод з виробництва солі в промислових масштабах, який буде використовувати інноваційні комплексні технології. Переробка солі буде включати декілька етапів глибокого очищення, подрібнення та унікальний метод сушіння. Це дозволить покрити понад 50% потреб ринку солі України", – пояснив співзасновник підприємства Віталій Руденко.

За його словами, підприємство також долучиться до відновлення Куяльницького лиману.

"Ми бачимо свою роль не лише у виробництві солі, а й у відновленні Куяльника. Якщо ми можемо забрати надлишки солі та повернути природний баланс лиману – ми це зробимо. Це наша відповідальність перед регіоном і країною", – сказав Руденко.

В НПП "Куяльницький" нагадали, що рівень солоності в лимані останнім часом критично зріс: його показники перевищують природну норму в кілька разів, що загрожує унікальним лікувальним грязям.

Наразі "Куяльницький" уже проєктує свою територію та разом із фахівцями заводу розробляє рішення, яке дозволить знизити солоність лиману без залучення бюджетних коштів.

Аби знизити мінералізацію лиману, будуть застосовувати метод басейнового осадження надлишкових солей – сіль збиратимуть у спеціальних басейнах після її осадження та перероблятимуть на заводі. Це світова технологія, яку використовує США, Іспанія, Туреччина та інші країни.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, із 7 листопада після півторарічної перерви відновили видобування кам'яної солі на Тереблянському родовищі в Закарпатській області.

У серпні 2023 року президент Володимир Зеленський заявляв, що родовище солі на Закарпатті зможе забезпечити кухонною та технічною сіллю усю Україну.

Водночас голова Закарпатської ОВА Віктор Микита визнавав, що технічна сіль, яка видобувається на Закарпатті, дорожча за імпортовану з Африки.

Нагадаємо, у квітні 2022 року через російську військову агресію зупинилося найбільше в Європі підприємство з видобутку солі – ДП "Артемсіль".

Україна за перше півріччя 2025 року імпортувала 211,69 тис. тонн солі, що на 45,88% менше, ніж за аналогічний період роком раніше, коли зовнішні закупівлі становили 391,19 тис. тонн.