В Україні затвердили єдиний формат бізнес-планів для участі в програмах підтримки малого підприємництва

Кабінет Міністрів ухвалив уніфікований формат і перелік обов'язкових даних для бізнес-планів, які подаються в межах державних програм підтримки малого та середнього бізнесу.

Як пояснили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України, на початку новий підхід буде поширюватися на програму "Власна справа" та "Гранти для ветеранів та членів їхніх родин".

Нові вимоги почнуть діяти із дня оприлюднення постанови, при цьому не застосовуватимуться до заявок, поданих до набрання чинності цього документа.

Для чого це потрібно

Єдиний підхід спрощує подання документів і робить розгляд заявок швидшим та прозорішим. Підприємці отримують чіткий перелік даних, які потрібно подати, держава – уніфіковану структуру для об'єктивного аналізу та порівняння проєктів.

"Коли всі подають бізнес-плани в одному форматі, ми бачимо реальну картину: які проєкти створюють робочі місця, коли вони окупляться і які податки принесуть громаді. Це дозволяє швидко та справедливо розподіляти державні кошти і підтримувати ті ініціативи, що дадуть найбільший ефект", – зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Які вимоги до бізнес-плану

Бізнес-план формується за затвердженим набором даних і містить:

опис проєкту й потребу в державній підтримці;

фінансові прогнози: доходи, витрати, розрахунок точки беззбитковості;

інвестиційний план і кадрову структуру;

оцінку ризиків;

очікувані соціально-економічні результати.

Зі свого боку держава для об'єктивної оцінки використовує стандартизований набір показників:

планову кількість нових робочих місць;

прогноз податкових надходжень (ПДФО, ЄСВ, податок на прибуток, земельний податок);

період окупності в місяцях.

Ці дані дозволяють порівнювати заявки між собою і визначати проєкти з найбільшою віддачею.

Як подати бізнес-план

Бізнес-план подається онлайн, в форматі PDF та підписується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом. Це гарантує юридичну силу документів і захищає від втручання в їхній зміст.

"Уніфікований формат бізнес-планів – перший етап. Наступний крок – створення інтерактивного шаблону бізнес-плану з підказками, автоматичними розрахунками та вбудованими джерелами даних, щоб полегшити підготовку документів підприємцям з різним рівнем фінансової грамотності", – додав заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства, CDTO Мінекономіки Олександр Циборт.

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