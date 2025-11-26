"Пакунок школяра": Програмою скористалися майже 99% родин цьогорічних першокласників

Понад 250 тис. заяв було подано на отримання допомоги за програмою "Пакунок школяра" – від майже 99% сімей, у яких цього року діти пішли до першого класу.

Про це повідомила заступниця міністра цифрової трансформації України Валерія Коваль, передає Укрінформ.

"На 14 листопада ми бачимо дуже промовистий результат – програмою скористалися фактично всі родини, чиї діти цьогоріч уперше пішли до школи. Подано понад 250 тис. заяв, із яких 207 тис. уже схвалено", – сказала Коваль.

За її словами, із майже 255 тис. першокласників заявки подали 98,7% родин, а виплати вже отримали понад 80% дітей.

Загалом уже використано 84% загального бюджету програми, який становить 1,22 млрд грн. Це дозволило надати підтримку 201 941 родині.

Коваль також розповіла, що частка відмов у призначенні виплат становить 12,7%. Здебільшого заявки відхилено через технічні або формальні випадки: помилки в даних, зміна статусу дитини в школі чи реєстрація заявника на тимчасово окупованій території.

Абсолютна більшість родин – 83% – подали заявку через "Дію".

"Родини вже придбали товари за "Пакунком школяра" майже на 757 млн грн, і динаміка витрат дуже чітко показує, що потрібно дітям на старті навчального року", – зауважила Коваль.

За її інформацією, найбільше коштів батьки спрямували на дитячий одяг та канцелярію. Витрати на взуття становили близько 45 млн грн.

Після внесення змін до програми і розширення переліку дозволених покупок також помітно збільшився попит на книжки та навчальні матеріали.

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Як повідомялося, 15 листопада завершився прийом заяв на отримання допомоги у межах державної програми "Пакунок школяра".

Нагадаємо, уряд з 18 серпня запустив програму "Пакунок школяра" – одноразову виплату 5 тис. грн для підготовки дитини до 1 класу. Отримані кошти можна витратити протягом 180 днів.

У вересні Кабінет Міністрів дозволив витрачати отримані за програмою "Пакунок школяра" кошти на придбання книжок.