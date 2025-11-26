Підвищення тарифу "Укренерго" може призвести до закриття підприємств і втрати робочих місць, – ФРУ

Заплановане підвищення тарифу на диспетчерське управління "Укренерго" у 2026 році на 11% матиме серйозні наслідки для економіки та може призвести до закриття підприємств.

Про це йдеться у заяві Федерації роботодавців України, передає РБК-Україна.

"Зростання тарифів призведе до подорожчання собівартості промислової продукції, скорочення виробництва та робочих місць, а також послабить конкурентоспроможність українських підприємств на внутрішньому і зовнішніх ринках. В умовах війни, коли бізнес і так зіштовхнувся з руйнуваннями інфраструктури, логістичними втратами та високою вартістю енергоресурсів, підвищення тарифів може мати дестабілізуючий ефект", – попередили у ФРУ.

У Федерації вважають таке підвищення економічно необґрунтованим і попереджають, що воно спричинить додаткове навантаження на бізнес на суму 1,4 млрд грн, що створить серйозні ризики для промисловості під час війни. Натомість компанія "Укренерго" має значні резерви для оптимізації витрат, переконані у ФРУ.

"Включення до тарифу витрат на погашення боргів "Укренерго" у розмірі 3,8 млрд грн є необґрунтованим. Варто тимчасово реструктуризувати ці зобов’язання, і перенести виплати основної суми на період після завершення воєнного стану. Це дозволить уникнути зростання фінансового тиску на бізнес і збереже податкові надходження до бюджету", – підкреслили у Федерації роботодавців.

ФРУ також звертає увагу на невідповідність між запланованим зростанням витрат і фактичним рівнем закупівлі допоміжних послуг. Незважаючи на плани збільшити фінансування до 15,9 млрд грн, реальні результати аукціонів свідчать, що у 2026 році попит не буде покритий повністю, а отже, підстав для такого збільшення видатків немає. Тому доцільно зберегти видатки на рівні 2025 року, коли вони становили 11 млрд грн, вважають у Федерації.

"Федерація роботодавців звертається до Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, із проханням оптимізувати структуру витрат "Укренерго" та встановити тариф на послуги з диспетчерського управління не вище чинного показника – 98,97 грн/МВт-год. Стабільність тарифної політики – критично важлива для економіки під час війни, адже саме промисловість сьогодні залишається одним із ключових джерел податкових надходжень, зайнятості та валютної виручки України", – додали у ФРУ.

Читайте також: Підвищення тарифу "Укренерго" загрожує роботі електрометалургійних підприємств, – УкрФА

Як повідомлялося, раніше НКРЕКП попередньо схвалила проєкт підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії для бізнесу.

В свою чергу, в Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) закликали уряд та НКРЕКП утриматися від підвищення тарифів, та провести міжнародний аудит "Укренерго" та перевірити коректність наданих компанією розрахунків.

В ICC Ukraine також заявили, що додаткове фінансове навантаження може призвести до зупинки підприємств, які підтримують армію, населення і відновлення країни.