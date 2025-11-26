Українців закликали скаржитися на порушення при продажу пального, алкоголю і сигарет. Як це зробити?

Бюро економічної безпеки України розширило можливості Telegram-бота StopShadowBot, за допомогою якого можна анонімно повідомити про випадки продажу техніки без чека або з нефіскальним чеком.

Як ідеться в повідомленні БЕБ, тепер громадяни можуть заявляти не лише про порушення під час продажу побутової техніки та електроніки, а й про ризики у сфері реалізації пального, тютюнових та алкогольних виробів.

"Через бот користувачі можуть надсилати фото, короткий опис порушення та адресу торгової точки. Це дозволяє фахівцям БЕБ оперативно отримувати сигнали про ризикові операції та перевіряти факти, що можуть свідчити про ухилення від оподаткування", – пояснили в БЕБ.

Там зазначили, що підакцизна галузь є традиційно вразливою до тіньових схем.

Відтак, розширення функціоналу робить бот універсальнішим та сприяє посиленню контролю за дотриманням законодавства на ринку підакцизних товарів.

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Як повідомлялося, наприкінці жовтня Бюро економічної безпеки запустило в месенджері Telegram бот StopShadowBot.

Перед тим повідомлялося, що загальна сума виторгів, проведених через реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО), в серпні цього року склала 506,3 млрд грн. Це на 112,1 млрд грн, або на 28,4%, більше, ніж у січні цього року. Таким чином серпень продовжив позитивну динаміку в сфері фіскалізації та контролю розрахункових операцій.

Нагадаємо, з 1 серпня завершився перехідний період, під час якого діяв зменшений розмір штрафів за порушення правил застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО). Відтак, від початку серпня за ці порушення треба сплачувати повний розмір штрафів.