Україна збільшила імпорт картоплі у 5 разів. Звідки завозили найбільше?

Україна в січні-жовтні цього року імпортувала 123,14 тис. тонн картоплі, що в 5,1 раза більше відносно аналогічного періоду минулого року.

Як свідчать дані Державної митної служби, у грошовому вираженні імпорт картоплі виріс в 4,8 раза, до $66,09 млн проти $13,69 млн рік тому, передає Інтерфакс-Україна.

Основний імпорт здійснювався з Польщі (36,9% поставок у грошовому вимірі), Єгипту (13,7%) та Нідерландів (11,6%).

Водночас експорт картоплі із України за звітний період зменшився на 13,4%, до 2,14 тис. тонн, тим часом як у грошовому виразі реалізація була вигіднішою і принесла на 2,4% ($521 тис.) виторгу більше ніж торік.

Основним покупцем української картоплі була Молдова (58,5% всіх експортних поставок), Азербайджан (38,6%) та Сінгапур (0,6%).

У жовтні 2025 року Україна імпортувала картоплі 359 тонн, що в 11,4 раза (4,09 тис. тонн) менше відносно торішнього аналогічного періоду, а експорт збільшився в 4,6 раза (269 тонн).

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Як повідомлялося, за даними Державної служби статистики, споживчі ціни в Україні у жовтні зросли на 0,9%, порівняно із вереснем. У річному обчисленні, порівняно із жовтнем 2024 року, ціни зросли на 10,9%

Перед тим заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький заявив, що дефіциту овочів цього року в Україні не передбачається, врожай є достатнім і навіть більшим, ніж торік. Наслідком цього є суттєве зниження цін порівняно з 2024 роком.